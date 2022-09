Amici 21, l'amaro sfogo di LDA: "Crescete e date priorità ad altre cose", ecco cosa è successo

Gossip TV

Il cantante LDA sbotta sui social e lancia un messaggio importante ai suoi coetanei.

LDA è stato tra gli allievi più amati e seguiti della ventunesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, però, il giovane cantante si è lasciato andare a un duro e lungo sfogo sui social. Il motivo? Il comportamento maleducato e irrispettoso assunto da alcuni suoi coetanei.

LDA sbotta sui social, ecco perché!

Grazie alla sua spontaneità, dolcezza e umiltà, LDA è riuscito a conquistare tutti. Come riportato da Isa e Chia, in queste ore l'ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici si è lasciato andare a un duro sfogo sul suo profilo ufficiale Instagram in cui non è riuscito a nascondere la sua delusione nel vedere alcuni giovani "perdersi per strada":

Queste sono storie abbastanza serie perché io, più vedo determinate cose, più mi viene lo schifo di essere nato in questa generazione qui. Ora vi spiego il perché…Ormai vedo solo ragazzi che vanno in giro a rompere le cose, a rompere i cogl**ni alla gente, a spaccare tutto: “io faccio, io dico, io sono…“. Ma che fai, chi sei, che dici? Che sei uno scemo! L’ex volto di Amici ha poi continuato dicendo: Poi… un’altra cosa, ma non ce l’avete un fratellino più piccolo, un nipotino più piccolo, un cuginetto più piccolo? Si dovrebbe dare il buon esempio. Volete dare il buon esempio ai ragazzi che sono più piccoli e fargli capire che in realtà non è giusto quello che si sta facendo? Sono solo atti scandalosi che fanno ridere solamente i cogl**ni come voi e basta. Ma soprattutto, non vi viene di fare qualcosa di costruttivo nella vita? Io sono d’accordo: tutti quanti dobbiamo ridere, scherzare, andare a ballare, a divertirci tutti insieme. Sì, sono d’accordo però fino ad un certo punto. Io vedo solo mazzate, chi fa follie, chi sale sulle macchine, chi spacca bottiglie in giro… ragazzi ma come vi divertite!

Luca D'Alessio, in arte LDA, ha infine concluso lanciando un messaggio importante per tutti i suoi coetanei:

Che sia chiaro, non voglio fare queste storie per farmi passare come “santo”, ma semplicemente cerco di vedere il lato (a parer mio) oggettivo delle cose cioè che siete veramente stupidi e scemi. E soprattutto non voglio insegnare nulla a nessuno. Io cerco di dare solo il buon esempio. Ci sono tanti ragazzi più piccoli di me che mi seguono. Le stesse cose le dico al mio fratellino più piccolo, ai miei nipotini e ai miei cuginetti, perché questi ragazzi più piccoli sfortunatamente stanno crescendo con esempi sbagliati. Molto, molto sbagliati. Quindi a tutti voi che fate i buffoni e i cogl**ni in giro per la strada, io vi do un consiglio, da un ragazzo delle vostra età: crescete e date priorità ad altre cose. Questo è il consiglio che voglio darvi, statemi bene.

