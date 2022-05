Amici 21, in onda stasera su Canale 5 la finale: Alessandra Amoroso tra gli ospiti della serata

Gossip TV

Chi sarà il vincitore della ventunesima edizione di Amici?

L'attesa è finalmente finita! Stasera, domenica 15 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda la finale della ventunesima edizione di Amici. A contendersi la vittoria Luigi Strangis, Alex, Sissi, Albe, Michele Esposito e Serena Carella. Ospiti della serata Alessandra Amoroso, che il prossimo 13 luglio 2022 sarà protagonista live con l’evento TUTTO ACCADE a San Siro, e la grande sciatrice Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali.

La finale di Amici 21: in onda stasera su Canale 5

La ventunesima edizione di Amici è ormai giunta al termine. Stasera, infatti, andrà in onda la finalissima del talent show di Maria De Filippi. Sei i talenti che si contenderanno la vittoria in una serata di sfide ad eliminazione diretta: Luigi, Michele, Sissi, Alex, Serena e Albe. A decretare il vincitore/vincitrice, che si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro, il pubblico da casa attraverso il televoto

Durante la serata saranno assegnati anche altri premi: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web. Il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; Il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network rappresentati in studio da: Radio Zeta e RTL 102,5 con Federica Gentile, Radio 105 con Alessandro Sansone e RDS 100% grandi successi con Filippo Ferraro. Il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

Presenti in studio, durante la finale, anche la giuria composta da Stefano De Martino, Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia e tutti i professori della scuola: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro. L'appuntamento è per stasera, domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5.

