Amici, ecco chi sono i sei finalisti della ventunesima edizione: conosciamoli meglio!

Chi, tra Sissi, Alex, Luigi, Albe, Serena e Michele, vincerà Amici?

La semifinale di Amici, andata in onda sabato 7 maggio 2022 su Canale 5, ha decretato i sei finalisti della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Luigi Strangis, Sissi, Alex, Albe, Michele Esposito e Serena Carella saranno gli allievi della famosa scuola che stasera si giocheranno la vittoria finale.

Tutto sui finalisti di Amici 21: Sissi, Alex, Luigi, Albe, Serena e Michele

Sissi è la prima finalista di Amici 21. La giovane cantante scelta da Lorella Cuccarini è stata la prima allieva ad accedere al serale e adesso è una delle favorite alla vittoria finale. La sua è stata un'esperienza incredibile ricca di soddisfazioni. Durante il suo percorso nella scuola ha pubblicato ben 3 singoli: Danshari, Stupidi lovers e Come come e ha trovato l'amore con il ballerino Dario Schirone. Non solo. Sissi è anche protagonista della nuova stagione di Summertime su Netflix con una sua canzone nella colonna sonora.

Michele, insieme a Serena, rappresenta la categoria ballo in finale. Un talento puro, entrato nella scuola fortemente voluto dalla maestra Alessandra Celentano, che ha letteralmente spiazzato e conquistato il cuore di tutti. Il suo percorso è stato costellato da conferme e riconoscimenti per il suo movimento, la sua eleganza e la grande forza fisica che lo contraddistinguono.

Luigi è stato il terzo allievo ad accedere alla finale di Amici 21. Il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi è stato tra i protagonisti assoluti di questa edizione del talent show sia per il suo grandissimo talento che per la sua amicizia speciale con la ballerina Carola Puddu, che ha appassionato tutti i telespettatori. Il suo è stato un percorso ricco di emozioni: il ragazzo infatti ha pubblicato diversi brani: Partirò da zero, Muro, Tondo e Tienimi Stanotte.

Altra ballerina in gara è Serena. Lei è stata, senza ombra di dubbio, una delle allieve più discusse di questa edizione di Amici. Grazie alla sua energia e spontaneità, la ballerina di Raimondo Todaro ha conquistato tutti: sia i telespettatori che i giudici del Serale, che l'hanno premiata mandandola in finale. Insieme ad Albe formano una delle coppie più amate e seguite del programma.

Sesto e ultimo finalista è Albe. Il giovane cantautore, fortemente voluto nella scuola da Anna Pettinelli, ha fatto un percorso davvero strabiliante. Albe è infatti cresciuto tantissimo dimostrando di avere anche lui un grande talento. Nella scuola ha trovato l’amore con la ballerina Serena e pubblicato i suoi inediti Mille Voci, Giravolte e Così bello.

Chi, tra Luigi, Michele, Albe, Serena, Sissi e Alex, sarà il vincitore assoluto della ventunesima edizione di Amici? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale, che andrà in onda stasera domenica 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5.

