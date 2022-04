Amici 21, in onda stasera la quarta puntata del Serale: Sangiovanni tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici.

Stasera, sabato 9 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici. Ospiti d'eccezione in studio il giovane cantante ed ex allievo della scuola Sangiovanni, che presenterà sul palco due estratti dall'album Cadere Volare, e il comico Nino Frassica.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 21 che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di sorprese ed emozioni. Maria De Filippi inizierà con un omaggio a Piero Sonaglia per poi entrare nel vivo della serata. Tre le squadre e dodici i ragazzi ancora in gara al Serale: Albe, Crytical e Dario Schirone, LDA, Luigi Strangis, Carola Puddu e Michele Esposito, Aisha, Alex, Sissi, Serena Carella e Nunzio Stancampiano.

Anche questa settimana non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. La De Filippi manderà in onda i famosi Tutorial di Nunzio provocando la reazione della maestra Alessandra Celentano, che lo criticherà e inviterà a fare il comico anziché il ballerino. Stando alle anticipazioni, ben due allievi abbandoneranno definitivamente il talent show.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi la giuria di Amici composta da Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino. Ospiti della puntata Sangiovanni, che canterà Cielo dammi la luna e Cortocircuito, e nuovamente Nino Frassica. Presenti in studio sia i genitori di Sangiovanni che di Giulia Stabile. L'appuntamento è per stasera, sabato 9 aprile, in prima serata su Canale 5. Non mancate!

