Amici 21, in onda oggi su Canale 5: Riki e Marco Mengoni tra gli ospiti della nuova puntata

Gossip TV

Sabrina Ferilli, Riki e Marco Mengoni ospiti del nuovo appuntamento speciale di Amici.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 12 dicembre 2021 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'attrice Sabrina Ferilli, che giudicherà la gara Cover dei cantanti della scuola, l'ex allievo Riki, che presenterà il suo nuovo singolo Scusa, e il cantante Marco Mengoni.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

Mancano poche ore alla nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Stando alle anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, anche oggi non mancheranno i colpi di scena. Assente in studio il ballerino Christian per motivi di salute. Alessandra Celentano, invece, deciderà di sospendere la maglia a Cosmary.

Maria inviterà a entrare Sabrina Ferilli, che giudicherà la nuova sfida tra i cantanti della scuola di Amici. Ad avere la meglio saranno Luigi e Sissi seguiti da Rea, LDA e il rapper Crytical. Spazio poi alle esibizioni con Carola; Serena, Mattia e Dario balleranno un passo a tre dimostrato dai professionisti Giulia Pauselli, Umberto e Simone.

Leggi anche Tommaso Cesana torna sui social dopo l'eliminazione da Amici 21

Alex, Aisha e Rea presenteranno i nuovi inediti. LDA vincerà la prova Oreo, mentre Mattia la prova Tim. Tra gli ospiti in studio anche Marco Mengoni, che farà una piccola sorpresa ad Anna Pettinelli orchestrata da Rudy Zerbi. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata in onda oggi alle 14.00 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.