Amici 21, in onda oggi la nuova puntata: svelati i nomi degli allievi ammessi al Serale, nuovi scontri in studio

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 21.

Oggi, domenica 6 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospite in studio dell'ultimo appuntamento pomeridiano il cantante Michele Bravi.

Tutte le anticipazioni dell'ultima puntata di Amici 21

È tutto pronto per il Serale di Amici 21, che partirà il prossimo sabato 19 Marzo, in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni tutti gli allievi della scuola saranno ammessi alla fase finale del talent show: Luigi Strangis, LDA, Albe, Aisha, Sissi, Crytical, Calma, Gio Montana, Alex, Dario, Serena, Carola, Christian, Alice, John Erik, Leonardo, Michele e Nunzio.

La gara cover giudicata da Cristiano Malgioglio. A grande sorpresa ad avere la meglio sarà Gio Montana seguito da Luigi e Crytical. Classifica gara di ballo giudicata da tre giudici diversi di cui uno era Kledi. Primo posto per la ballerina Alice. Maria inviterà a entrare in studio Beppe Vessicchio che assegnerà il primo posto a LDA.Albe vincerà la GARA OREO, mentre Alex la GARA TIM.

La De Filippi tornerà a parlare del cast del Serale e presenterà il direttore artistico: Stéphane Jarny. Non mancheranno le discussioni in studio tra la maestra Alessandra Celentano e il ballerino Nunzio. Raimondo Todaro cercherà un confronto con Christian per cercare di capire il suo stato d'animo e le sue reali intenzioni. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda oggi, domenica 6 marzo, alle 14 su Canale 5.

