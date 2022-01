Amici 21 in onda oggi la nuova puntata: le Anticipazioni e gli ospiti

Gossip TV

Coez super ospite del nuovo appuntamento di Amici 21.

Oggi, domenica 9 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospiti in studio Coez, che presenterà il suo nuovo singolo, e Arisa, che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21

Manca poco alla nuova puntata di Amici 21. Stando alle anticipazioni, riportate da Isa e Chia, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Lda sfiderà Berna e vincerà, mentre i professori decideranno di dare un banco a una nuova ballerina di nome Alice. Maria inviterà a entrare Arisa, che giudicherà i cantanti. Ad avere la meglio sarà Sissi.

Momento gossip con le coppie della scuola di Amici. La De Filippi manderà in onda un video riguardante Alex e Cosmary e il loro primo bacio. Spazio poi alle esibizioni con Dario, Christian, Serena e Cosmary. Buone notizie per quest'ultima visto che la maestra Alessandra Celentano deciderà di confermarle la maglia.

Leggi anche Lite furibonda tra LDA ed Elena

Brutte notizie invece per Elena. I produttori riveleranno alla cantante di non voler produrre il suo inedito. Non mancheranno i scontri in studio tra i professori. Rudy Zerbi farà entrare una ragazza nella scuola perché vuole metterla a confronto proprio con Elena per poi decidere se sostituirla o meno. L'appuntamento è per oggi, domenica 9 gennaio, alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.