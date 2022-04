Gossip TV

L'ex ballerino professionista di Amici, Fabrizio Prolli, ha commentato lo scontro in puntata avvenuto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici e non sono mancati i commenti di un ex noto volto del talent: Fabrizio Prolli. L’ex ballerino della scuola ed ex marito di Veronica Peparini ha risposto ad alcune domande su Instagram relative ai protagonisti di questa edizione e allo scontro avvenuto ieri tra l'ex moglie e Alessandra Celentano.

Amici 21, ex volto del talent sullo scontro tra la Celentano e la Peparini: "Di cattivo gusto, la maestra ha i paraocchi!"

Fabrizio ha parlato dei ballerini della ventunesima edizione, facendo i complimenti a Michele Esposito e Serena Carella. Nunzio Stancampiano ha dichiarato invece che ‘lo annoia", mentre su Dario Schirone, ha affermato:

"Mentre gli altri sono migliorati nel corso della trasmissione, perché sono entrati a settembre con un livello più basso, Dario è entrato già che era bravissimo. Perciò la maggior parte si è già abituata alla bravura perciò appena vede un piccolo miglioramento altrove grida al miracolo. E’ tipico degli italiani!!!"

Sullo scontro tra Nunzio Stancampiano e Alessandra Celentano, ha invece commentato:

"La Celentano ha detto una grande verità. Ad oggi gli allievi si sentono migliori degli insegnanti che hanno davanti. E’ una cosa che sto riscontrando anche io in questo periodo. Gli allievi dovrebbero pensare ad apprendere tutto quello che viene proposto. Invece ora spesso si mette tutto in dubbio. Bloccando perciò un miglioramento sia artistico ma soprattutto personale, perché ci sarà sempre al mondo qual uno che ha qualcosa da insegnarci."

Parlando dell'atteggiamento a volte molto severo della Celentano, Prolli ha dichiarato:

"Certo, ma tanti ragazzi dopo due o tre anni pensano di essere già super bravi e che non hanno bisogno di nulla perciò dare ogni tanto qualche scossone serve per far tornare con i piedi per terra. Ovviamente i modi e il rispetto deve esserci da entrambe le parti."

Sullo scontro avvenuto in puntata tra le tra la Peparini e la Celentano su Dario, Fabrizio Prolli si è trovato d'accordo con la sua ex moglie:

"Parlare di proporzioni davanti tutta Italia lo trovo di cattivo gusto. Dario è giusto per il suo stile non dimenticate che ha compiuto da poco 18 anni, ha tanto tempo per migliorare sempre di più. La Celentano ha i paraocchi e parla sempre e solo della sua visione della danza. Non della danza totale."

