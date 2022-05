Anticipazioni TV

Ecco chi sono i finalisti ufficiali della ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi.

Si è conclusa pochi minuti fa, la registrazione dell'ottavo appuntamento serale con Amici. La ventunesima edizione ha decretato gli allievi finalisti. Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 7 maggio 2022 in prima serata su Canale 5.

Amici 21, anticipazioni dell'ottava puntata: ecco chi sono i finalisti dell'edizione

Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse da Amici News:

Ospite della puntata: Marco Mengoni.

I nomi dei finalisti sono: Sissi, Michele e Luigi.

Ecco gli esiti delle manche:

Sissi contro Luigi, vince Sissi;

Sissi contro Luigi, vince Luigi;

Alex contro Albe, vince Alex;

Alex contro Sissi, vince Sissi.

Sissi in finale.

La seconda manche ha visto protagonisti i ballerini. La sfida iniziale è stata vinta da Michele, quindi ha cominciato lui:

Michele contro Dario, vince Michele

Michele contro Serena, vince Serena

Guanto di sfida Michele contro Dario, vince Michele.

Michele in finale.

Nella terza sono tornati i cantanti e stavolta ha iniziato Luigi, quindi si sono svolte le seguenti sfide:

Luigi contro Alex, vince Alex;

Luigi contro Alex, vince Luigi;

Guanto di sfida Luigi contro Albe, vince Albe;

Luigi contro Albe, vince Luigi.

Luigi in finale.

Alex, Serena, Albe e Dario sono ancora in gioco per gli ultimi due posti: si scopriranno i nomi solo al termine del ballottaggio. L'appuntamento con la semifinale di Amici è per sabato, 7 maggio in prima serata su Canale 5.

