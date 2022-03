Amici 21: Alessandra Celentano torna all'attacco contro Nunzio e lancia una frecciata a Raimondo Todaro

Gossip TV

La maestra Celentano ancora contro Nunzio: "Non hai classe".

Alessandra Celentano è tornata all'attacco contro Nunzio Stancampiano. In vista della terza puntata del Serale di Amici, la maestra di danza classica ha lanciato un nuovo guanto di sfida al ballerino provocando la reazione del suo collega Raimondo Todaro.

Il guanto di sfida della Celentano contro Nunzio ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, in casetta è arrivata una lettera da parte della Celentano. In vista della nuova puntata del Serale, la severa insegnante della scuola ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti Nunzio e Leonardo: "Nunzio il tuo insegnante non ha capito la differenza tra guanto di sfida e comparata. Dato che ha difficoltà di comprendonio farò di una comparata il guanto di sfida. Come dico sempre la danza è una: quella fatta bene".

Se da una parte Alessandra ha criticato Raimondo, dall’altra ha accusato Nunzio di essere uno scarso ballerino perfino nel suo stile: "Hai tante lacune, devi studiare molto classico per migliorare tanti aspetti dove sei parecchio carente. Sei tanto rigido, spesso fuori tempo, frenetico e non sei preciso. Ma soprattutto Nunzio ti manca la classe! [...] Per questo ho pensato di assegnarti un guanto di sfida contro Leonardo su una samba. Sei ancora in tempo per cambiare. Ti consiglio un bel bagno d'umiltà".

Leggi anche Carola crolla ad Amici, ecco perché!

"Sinceramente non la capisco" ha dichiarato Nunzio dopo aver letto la lettera della maestra Celentano "Non è oggettiva nei miei confronti. Io faccio dei cambi di velocità pazzeschi, lei non lo capisce perché non lo vuole capire. Mi vuole criticare. [...] La classe è uno dei miei punti di forza, dirmi che mi manca la classe no eh...non sono d'accordo".

Scopri le ultime news su Amici.