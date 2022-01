Amici 21, duro faccia a faccia tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: "Accanimento nei confronti dei miei allievi"

Gossip TV

La maestra Celentano furiosa dopo la proposta di Todaro ad Amici.

Scontro di fuoco nella scuola di Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La maestra di danza classica non ha accettato la proposta fatta dall'insegnante di latino e tra i due è nata un'accesa discussione in cui sono volate pesanti accuse.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: è scontro ad Amici

Nel corso delle ultime puntate del daytime di Amici 21, Raimondo ha proposto alla produzione l'eliminazione del ballerino o della ballerina con la media dei voti più bassi. Al momento, l'allieva a rischio sarebbe Carola Puddu. Una proposta che ha fatto letteralmente infuriare la maestra di danza classica, che ha chiesto un confronto con il collega.

"Vorrei capire dove vuoi arrivare" ha dichiarato la maestra Celentano visibilmente infastidita dalla situazione "Hai fatto di tutto per mandare via Cristiano e ce l’hai fatta. Se parte questa proposta, Carola va a casa. Vogliamo andare al serale con Mattia con le stampelle che pensa solo al look, alle collane e agli anelli. Mattia, adesso, è fuori uso da più di un mese. Cristian che fa solo hip hop e non è un genio? Mi sembra che tu stia affossando la danza. Mi sembra che sia un accanimento nei confronti dei miei allievi". "Io faccio sempre delle mosse in risposta alle tue" ha prontamente replicato Todaro.

Le parole di Raimondo, però, hanno fatto innervosire ancora di più Alessandra, che ha deciso di fare una controproposta alla produzione di Amici: "Lo fai a discapito dei ragazzi. Io accetto la proposta, ma i ragazzi dovranno fare altre gare di tecnica. Dovranno fare coreografie complete dove dentro c'è tutto. Ti dico la verità, mi puzza Raimondo che fai questa proposta sapendo che Carola è ultima. Io non punto i tuoi, o perlomeno li punto ma non li faccio uscire come fai tu".

