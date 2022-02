Amici 21, Crytical crolla nella scuola: il cantante racconta il suo dolore a Briga

Gossip TV

Crytical in lacrime ad Amici: "Ho dovuto fingere di essere qualcuno che non sono".

Momento difficile per Crytical ad Amici, che sembra ancora non riuscire a lasciarsi andare e a mostrarsi per quello che è veramente. A cercare di consolare e aiutare il giovane cantante della scuola ci ha pensato Mattia Briga, ex amatissimo e seguitissimo allievo del talent show di Maria De Filippi.

Il duro sfogo di Crytical ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, è andato in onda il confronto tra Crytical e Briga. Il cantante è tornato nella famosa scuola di Canale 5 per incontrare l'allievo di Anna Pettinelli per cercare di aiutarlo a lasciarsi andare: "Raccontami qualcosa della tua vita, se tu avessi una cartuccia sola da spararti qua dentro di cosa parleresti?". "Della mia paura di non riuscire a realizzarmi" ha prontamente risposto il rapper.

Ed è proprio in quel momento che Crytical si è lasciato andare e ha iniziato a raccontare alcuni momenti dolorosi del suo passato: "Ho paura di fare tanti sbagli. Per tanto tempo ho dovuto fingere di essere qualcuno o fare qualcosa che in realtà non farei mai. È come se io non avessi avuto un’identità [...] È come se volessi ribellarmi a me stesso. La cosa che mi blocca non sono gli altri, ma sono io. Perché sono io che mi metto limiti che non esistono. Mi sono messo in secondo piano".

Leggi anche Gio Montana è un nuovo allievo di Amici 21

"Stai piangendo?" ha domandato Briga vedendo il rapper provato e con le lacrime agli occhi "Tutto questo deve diventare una canzone. Da stasera, vai in camera e scrivi. Devi farlo da stasera tanto non hai niente da fare". Crytical seguirà i consigli di Mattia? L'appuntamento con Amici è per domenica 13 febbraio alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.