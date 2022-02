Amici 21, Gio Montana nuovo allievo: ha già un Disco d’Oro, è polemica

Gossip TV

Oggi, nel talent show di Amici, l'arrivo del giovane cantante palermitano con già all'attivo un riconoscimento importante.

Gio Montana, all’anagrafe Giovanni Niro, 22enne originario di Palermo, è un nuovo allievo di Amici 21. Scelta di Anna Pettinelli che, senza metterlo in sfida, gli ha assegnato direttamente il banco.

Nel day time di Amici di oggi, 10 febbraio 2022, Albe e Crytical, i due allievi della Pettinelli, hanno assistito all'incontro tra la loro insegnate e il nuovo allievo, scoprendo di più del giovane artista siciliano.

Gio Montana vive a Milano anche se originario di Palermo e attualmente lavora come cameriere in un bar. E' molto legato alla sua famiglia e vive con i genitori, sua sorella, il nipotino e i cani. Anche se inizialmente il padre non era d'accordo sulla scelta del figlio nell'intraprendere una carriera musicale, dopo si è ricreduto e ora sono tutti molto orgogliosi del suo percorso. Gio Montana ha già vinto un Disco D’Oro con "Sole a mezzanotte", senza case discografiche o partecipazioni passate nei vari talent show.

Il cantante non è dunque uno sconosciuto e il popolo del web si è diviso sulla questione. Giusto o sbagliato che entri un nome già noto nel talent show? Alcuni telespettatori si sono mostrati felici, mentre, altri, hanno chiesto se sia stata la scelta giusta, ovvero quella di un nuovo allievo già conosciuto che forse non necessitava di un palcoscenico come quello Amici. Per lui, il talent show di Maria De Filippi, rappresenta la possibilità di avere lezioni di canto in una scuola, una possibilità che non ha mai avuto prima. Ma il suo talento è innegabile. Il singolo auto prodotto "Sole a mezzanotte", ha già conquistato come detto il disco d'oro e può contare su un numero molto alto di di streaming su Spotify con altri suoi brani come "Abbiamo fatto le 6:00", "Tratti di noi", "Gira tutto" e "Senorita".

Scopri le ultime news su Amici.