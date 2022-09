Amici 21, Cosmary Fasanelli è la nuova velina di Striscia la Notizia: "È un sogno che si realizza"

Gossip TV

Dopo Amici, Cosmary Fasanelli entra a far parte del cast di Striscia la Notizia!

È ufficiale! Cosmary Fasanelli è la nuova velina mora di Striscia la Notizia, il tg satirico che tornerà in onda a partire dal prossimo 27 settembre 2022 su Canale 5. La conferma è arrivata direttamente dalla pagina Instagram della trasmissione e dell'ex allieva della ventunesima edizione del talent Amici.

Cosmary Fasanelli è la nuova velina di Striscia la Notizia: le prime parole dell'ex allieva di Amici

Dopo l'esperienza nella scuola di Amici, Cosmary Fasanelli è pronta a tornare sul piccolo schermo. La bella e brava ballerina, infatti, sarà la velina mora della nuova stagione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che debutterà il prossimo 27 settembre con la coppia Argentero-Siani. Proprio Cosmary ha deciso di intervenire sui social per annunciare ufficialmente la sua partecipazione al programma:

Che dire, ancora tutto è da metabolizzare, stavo implodendo, avrei voluto gridarlo al mondo da subito, e ora finalmente posso dirlo.. Sarò la nuova Velina mora di @striscialanotizia ! Striscia è una grande famiglia e io già me ne sento parte! È un sogno che si realizza… Non vedo l’ora di iniziare.

Insieme a Cosmary ci sarà Anastasia Ronca. Se la Fasanelli la ricordano tutti per la partecipazione alla ventunesima edizione di Amici, la Ronca è meno nota al pubblico di Canale 5. Anche per Anastasia, però, questa non è la prima esperienza in tv: la ballerina ha infatti preso parte nel 2019 a Colorado e a Temptation Island.

