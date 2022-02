Amici 21, Calma pronto ad abbandonare la scuola: "Me ne voglio andare"

Gossip TV

Calma in crisi ad Amici 21.

Colpo di scena nella scuola di Amici 21. Il cantante Calma è letteralmente crollato rivelando di voler abbandonare il talent show di Maria De Filippi a poche settimane dall'inizio del Serale.

Il crollo di Calma ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Calma è andato in crisi. Il motivo? Il cantante e allievo di Rudy Zerbi ha rivelato di essere deluso e stanco di arrivare sempre negli ultimi posti delle classifiche: "Io me ne voglio andare. Perché non riesco ad esprimermi, a mettermi nelle condizioni di essere al meglio di me. Mi sento sempre in bilico. Non sento di essere in grado di emergere. Non voglio stare qua a fare il ruolo marginale, a fare quello che bazzica sempre negli ultimi posti".

A cercare di consolarlo e farlo ragionale ci ha pensato il ballerino Michele: "Non dire così. Io capisco cosa vuoi dire, ma tu per me hai molto talento. La tua voce puoi usarla in molti modi". Poco dopo è arrivata anche Sissi, che lo ha invitato a credere di più in se stesso: "Posso fare qualcosa per te? Ti senti non considerato? Non fare così". "Non mi piace stare nella terra di mezzo, non mi piace arrivare come uno scarso e non stabile, non mi va di andare al Serale con questa percezione" ha confessato Calma con la voce rotta dal pianto.

Calma deciderà veramente di lasciare la scuola di Amici? Ricordiamo che, al momento, i ragazzi ammessi al Serale sono: Sissi, Dario, Alex, Michele e Carola. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per domenica prossima 27 febbraio 2022 alle 14 su Canale 5.

