Amici 21, Alessandra Celentano durissima con Carola Puddu: "Ti devi svegliare, non voglio perdere tempo"

Gossip TV

Duro confronto ad Amici tra Carola e la maestra Celentano.

Sabato 19 marzo 2022 su Canale 5 partirà finalmente la ventunesima edizione del Serale di Amici. Nell'attesa nella scuola, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di affrontare Carola Puddu per spronarla a fare di più e a tirar fuori il carattere.

L'ira di Alessandra Celentano ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21 abbiamo assistito a un duro confronto tra la maestra Celentano e Carola. La ballerina si è presentata in sala prova stanca e demotivata facendo infuriare la sua insegnante: "Tu hai un potenziale altissimo ma poi mi cadi su una buccia di banana. Mi girano forte, mi girano proprio. Diventi un rospetto. Io parlo così accorata perchè mi dispiace".

"Non ci si può permettere di arrivare addormentati e stanchi, bisogna essere sempre a 200%. Lo dico per te eh...lo sai" ha continuato Alessandra visibilmente infastidita dal comportamento assunto dalla ballerina in sala prove "Sei grande ormai, non sei una bambina di 12 anni. Se il maestro si arrabbia fa bene. Non c'è tempo da perdere. È vero che sei migliorata, ma non è abbastanza. Non hai tempo da perdere e io non voglio perdere tempo. Io voglio vedere un cambiamento! Ce la devi fare".

Leggi anche Anna Pettinelli torna all'attacco contro LDA ad Amici

Riuscirà Carola a sorprendere la sua insegnante? La maestra Celentano, però, non sembra essere l'unica agguerrita in questo momento. In vista della prima puntata del Serale di Amici, infatti, Anna Pettinelli ha già lanciato ben due guanti di sfida: uno ad Alex e uno a LDA.

Scopri le ultime news su Amici.