Amici 21: Anna Pettinelli elimina Gio Montana, la decisione inaspettata di Rudy Zerbi

Gio Montana fuori dal Serale per volere di Anna Pettinelli: "Sei l'anello debole".

Colpo di scena nella scuola di Amici 21 a poche settimane dall'inizio del Serale. A grande sorpresa, Anna Pettinelli ha deciso di eliminare definitivamente il cantante Gio Montana dalla scuola, ma a tutelarlo ci ha pensato Rudy Zerbi.

Rudy Zerbi salva Gio Montana, ecco cosa è successo ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Anna ha convocato Gio Montana per comunicargli la sua decisione, ovvero quella di non ammetterlo alla fase Serale. "Non posso ammetterti al serale con soli due singoli, perché purtroppo sulle cover sei molto deficitario" ha dichiarato l'insegnante della scuola "La squadra deve essere tutta lo stesso livello. Se c’è un anello più debole metti in pericolo anche la permanenza al serale degli altri. I tuoi singoli sono fortissimi ed è in virtù dei tuoi singoli che io ti ho scelto. Però Gio, c’è tanto da fare e c’è tanto da cantare. Io sento che sei molto emotivo e anche suoi tuoi singoli che performi molto bene, davanti al pubblico in studio, stenti a cantare anche quelli".

Una decisione che ha letteralmente spiazzato Gio Montana, che è tornato in casetta visibilmente provato e deluso. "Cosa mi ha fatto entrare a fare?" ha sbottato il cantante con la voce rotta dal pianto. Proprio mentre stava per abbandonare la casetta, il cantante è stato chiamato da Rudy: "Non mi piace quando uno viene scaricato perché le cose non vanno bene. E non per un vero e attento esame artistico. Il regolamento mi concede la possibilità di assegnare un banco quando voglio fino all’ultimo giorno prima del serale. E visto che io, a differenza di Anna, voglio prendermi delle responsabilità".

Proprio per questi motivo, Zerbi ha deciso di dare una seconda possibilità a Gio Montana assegnandogli un banco nella sua squadra: "Ho deciso di darti una possibilità. Quindi da questo momento ufficialmente hai un banco, sei nella mia squadra. Ad una condizione: prima della puntata di domenica io ti voglio vedere studiare giorno e notte, voglio vederti impegnato al massimo. E se, tu darai i risultati, non solo ti tieni il banco ma io ti darò anche la maglia del serale; voglio darti la possibilità di arrivarci".

