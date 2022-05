Amici 21: Alex riceve una proposta inaspettata da parte di un famoso e amato cantante, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Alex aprirà i concerti di Ermal Meta? La proposta dell'artista durante la finale di Amici 21.

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa ieri con la vittoria di Luigi Strangis. Tra i protagonisti indiscussi del talent show anche Alex. Il bravissimo cantante, eliminato a un passo dalla finalissima della sua categoria, ha ricevuto una proposta inaspettata da parte di Ermal Meta proprio durante la diretta.

La proposta di Ermal Meta per Alex

La finale di Amici, andata in onda ieri domenica 15 maggio 2022 su Canale 5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Ad avere la meglio è stato Luigi Strangis, seguito da Michele Esposito, Serena Carella, Alex, Sissi e Albe. Tanti i riconoscimenti e i premi per i finalisti del talent show. Non solo. Il cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha ricevuto una bellissima e inaspettata proposta da parte di uno degli artisti italiani più amati e seguiti.

Stiamo parlando di Ermal Meta. L'artista, che ha seguito con attenzione la finale della ventunesima edizione di Amici, non ha infatti nascosto la sua preferenza per Alex, tanto che gli ha lanciato tramite i social una vera e propria proposta: aprire i suoi prossimi concerti. "Fagli aprire i tuoi concerti", ha scritto un utente su Twitter provocando la reazione immediata di Ermal: "Perchè no! Anzi! Si".

Proprio Alex, che ha vinto il Premio Oreo del valore di 20mila euro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a WittyTv in cui ha fatto un bilancio della sua bellissima esperienza nella scuola di Amici:

Sono contentissimo, anche di essere arrivato fino a qua e non mi aspettavo che le persone attorno a me potessero cercare di capirmi fino in fondo. Non mi aspettavo tutto questo. A livello artistico sono cresciuto molto, perché nessun posto meglio di Amici penso ti possa insegnare a stare sul palco, a non lasciarti mangiare sempre – anche se a volte è capitato, perché sbaglio spesso soprattutto con l’emozione perché la tengo dentro e poi la lascio troppo andare – però sono contento.

