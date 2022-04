Amici 21, Alessandra Celentano dura con Carola e Michele: "Fatevi rispettare,commenti imbarazzati da parte di Serena e Dario"

Gossip TV

La maestra Celentano sbotta ad Amici e mette in guardia Carola Puddu e Michele Esposito dai loro compagni di scuola.

Manca poco alla quinta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 16 aprile 2022 su Canale 5. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mandare una lettera ai suoi allievi Carola Puddu e Michele Esposito, rei di non farsi rispettare dai loro compagni di classe, in particolar modo da Serena Carella e Dario Schirone.

La lettera di Alessandra Celentano spiazza i ballerini di Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, la Celentano ha convocato i ragazzi per leggere loro una lettera indirizzata a Carola e Michele. La maestra di danza classica ha voluto mettere in guardia i suoi allievi e, allo stesso tempo, rimproverarli. Secondo Alessandra, i due ballerini non si farebbero rispettare dai loro compagni Serena e Dario:

Vi ho scritto una lettera, mi rivolgo a Carola e Michele. Dopo aver sentito di tutto e di più dai vostri amici, commenti imbarazzati da parte di Serena e Dario, dopo aver detto a un maestro che non capisce un ca**o, testuali parole, non posso che dire che la brutta figura la fanno loro. Dopo mesi di evidenti e finte buone maniere sta uscendo la loro vera natura. Spero che per Serena sia stato uno sfogo visto che fino ad oggi ha sempre accettato i miei compiti, su Dario non ho dubbio che sia il suo reale pensiero. Carola e Michele, voi non avete mai aperto bocca per difendere voi stessi non certo me che non ce n'è bisogno. Ma è la vostra danza, la vostra persona, facendovi dire cose in faccia cose assurde senza mai replicare lo trovo assurdo.

Vedo sorrisini e faccette di non approvazione, ma sempre in silenzio, non avete mai avuto il coraggio di affrontare argomenti che vi riguardano in prima persona. In pratica vi dicono che loro sono meglio di voi, altrettanto assurdo e palese che non è così. Gli fate dire di tutto, è possibile che non abbiate un pensiero e una dialettica per rispondere ad argomenti così palesi e banali facendovi sputare in faccia qualsiasi concetto? Ricordatevi che non è la quantità che conta, ma la qualità, il carattere, la grinta, il cervello e quindi le parole che nella vita sono importanti. Ma dove pensate di essere? Tra le nuvole mi sa. Tutto il resto viene in secondo piano se non vi fate rispettare. Svegliatevi ragazzi, e fatevi rispettare.

Il videomessaggio della maestra Celentano ha spiazzato tutti e provocato la reazione immediata di Serena e Dario. Se la ballerina ha subito chiesto scusa per i modi usati, l'allievo di Veronica Peparini ha continuato a criticare la maestra. Dopo aver ascoltato le parole dei due, Carola ha deciso di prendere la parola e chiarire il suo pensiero:

Io a sentimento, penso che voi vi riteniate superiori rispetto a noi. Rispetto a come parlate e comportate, ma non lo vivo come un peso. Sul fatto della versatilità è evidente che vi sentite superiori. Non mi sento inferiore.

