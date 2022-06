Amici 21, Albe nel cast di Tu si que vales al posto di Giulia Stabile? L'indiscrezione bomba!

Gossip TV

Fresco fresco da Amici, Albe potrebbe prendere il posto di Giulia Stabile a Tu si que vales!

Momento d'oro per Albe sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Stando alle ultime indiscrezioni, il giovane finalista della ventunesima edizione di Amici potrebbe entrare nel cast di Tu si que vales, al posto dell'amatissima ballerina Giulia Stabile.

Albe: da Amici a Tu si que vales

Brutte notizie per i fan di Giulia Stabile. Sembra proprio che la bravissima ballerina professionista di Amici non sia stata riconfermata nel cast di Tu si que vales per via di alcuni impegni di lavoro incompatibili con le registrazioni del programma. Stando alle indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, però, al suo posto sarebbe stato chiamato Albe, il giovane cantante reduce dall'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Ipotesi, però, che non è stata ancora ne smentita ne confermata. Albe sarebbe stato scelto per la co conduzione di Tu si que vales accanto ai veterani Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Secondo Davide Maggio ritroveremo in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Leggi anche Alex a ruota libera su Luigi Strangis e Cosmary Fasanelli

Intanto, Albe continua a godersi i suoi giorni in compagnia della sua amata Serena Carella. La loro storia d'amore, nata nella scuola di Amici, prosegue a gonfie vele tanto che i due si sono ritagliati del tempo anche per trascorrere del tempo insieme a Parigi.

Scopri le ultime news su Amici.