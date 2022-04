Amici 21, Aisha torna sui social dopo l'eliminazione e rivela: "Vorrei averti trattata meglio"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social della cantante Aisha dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 21.

Dopo Crytical, anche Aisha è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo intenso percorso nella scuola di Amici. La bravissima cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini ha pubblicato un post indirizzato a se stessa e a tutte quelle persone che le sono state sempre vicine.

Le dolci parole di Aisha dopo l'eliminazione da Amici

La quarta puntata del Serale di Amici 21, andata in onda sabato 9 aprile 2022 su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Crytical e Aisha. Proprio quest'ultima, che ha perso al ballottaggio contro i suoi compagni di scuola Alex e Sissi, è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto e dedicato delle bellissime parole a se stessa:

Cara Aisha, vorrei averti trattata meglio. Troppe volte ti ho riempito la testa di cazzate, facendoti cadere ancor prima di riuscire a farti compiere i tuoi primi passi. Ne hai passate tante, te ne sei cercate troppe. Ma hai visto? Affidandoti al tempo tutto sembra andare meglio. Il tempo ti ha portato a vivere la tua vita attivamente, non più per inerzia. Il tempo ti ha portato a conoscere delle persone meravigliose che ti porterai dietro per tutta la vita. Sai, da oggi in poi ho voglia di prendermi cura di te. Ho voglia di prendermi cura dei tuoi sogni, delle tue paure, dei mille pensieri che ti hanno perseguitato per un’intera esistenza. Hai fatto passi da gigante e voglio che tu ne sia pienamente consapevole. Ti festeggerò tutti i giorni come fosse l’ultimo. Te lo prometto.

A tutti quelli che mi hanno capita e supportata, vi auguro di brillare sempre e di trovare qualcuno esattamente come voi. Grazie di tutto. Grazie a Maria, ai miei prof Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, a chi c’è stato dietro le quinte, ai coach, a chi ha seguito il mio percorso, ai ragazzi tutti. Vi voglio bene.

Con l'eliminazione di Crytical e Aisha dal Serale di Amici 21, dieci sono i giovani talenti ancora in gara per la vittoria finale: LDA, Luigi, Carola e Michele per il team Rudy Zerbi-Alessandra Celentano; Albe e Dario per il team Anna Pettinelli-Veronica Peparini; Sissi, Alex, Serena e Nunzio per il team Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro.

