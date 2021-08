Amici 20, scontro a distanza tra Deddy e Rosa Di Grazia che sbotta: "A tutto c'è un limite"

Gossip TV

Il duro sfogo di Rosa dopo la fine della relazione con il cantante Deddy.

Scontro a distanza tra Rosa Di Grazia e Deddy. Il motivo? Alcune mosse social del giovane cantante che hanno provocato la reazione immediata della ballerina della ventesima edizione di Amici.

Rosa Di Grazia sbotta sui social, c'entra Deddy

Ieri, martedì 3 agosto 2021, è andata in onda una nuova puntata di Battiti Live. Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco del programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri anche Deddy. Proprio durante la serata alcuni fan di Amici hanno notato dei like del giovane cantante ad alcuni post davvero poco carini nei confronti della sua ex Rosa.

"Ma è serio?,dopo tutto quello che rosa gli ha dato,dopo tutto l'affetto,l'amore e tutto il sostegno che si potesse desiderare tu ora la ricambi così?? È una ragazza così educata e di una maturità incredibile!" hanno scritto alcuni fan della ballerina di Amici. E ancora: "...non me l'aspettavo davvero sti like". Commenti che hanno portato Rosa a rompere il silenzio e intervenire: "Basta a tutto questo. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite".

"Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice" ha aggiunto Rosa "A voi che mi sostenete, non fate la guerra, non ne vale la pena. Vi voglio bene". Per la ballerina, Deddy è ormai un capitolo chiuso? Come reagirà il cantante? Deciderà di replicare?

