Amici 21 Arisa e Anna Pettinelli fuori, arrivano Raimondo Todaro e Alberto Urso: le ultime indiscrezioni

Stravolta la formazione dei professori della nuova edizione di Amici.

In occasione della nuova edizione di Amici, che partirà eccezionalmente a settembre, Maria De Filippi ha deciso di stravolgere la formazione dei professori della scuola. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe a rischio anche la partecipazione di Anna Pettinelli.

Colpo di scena ad Amici 21: stravolto il cast artistico

Cresce l'attesa per la ventunesima edizione di Amici. Le prime indiscrezioni rivelano che ci saranno delle importanti novità legate al corpo docenti del talent show di Canale 5. Dopo l'addio di Arisa, il settimanale Chi ha rivelato che anche il posto di un'altra professoressa è a rischio. Stiamo parlando di Anna Pettinelli.

Un vero e proprio colpo di scena che va a modificare ancora una volta la formazione dei professori di Amici 21. Al posto di Arisa ritroveremo Lorella Cuccarini, che al contrario della passata edizione sarà maestra di canto. Nel corpo docenti della categoria ballo troveremo per la prima volta Raimondo Todaro, l'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle. Ma chi prenderà il posto della Pettinelli? Secondo alcune voci nel cast della nuova edizione del programma potrebbe arrivare il giovane tenore Alberto Urso.

Grandi cambiamenti anche nella giuria del serale di Amici. Rumor rivelano che Stefano De Martino avrebbe già comunicato a Maria De Filippi la sua intenzione di non voler tornare come giudice nella fase finale del programma. A oggi, il nome più accreditato per sostituirlo sembra essere quello della cantante Elodie Di Patrizi. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

