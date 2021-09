Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy di nuovo insieme?: "Ci stupiranno molto presto"

Gossip TV

Il retroscena di Amedeo Venza sull'amata coppia nata ad Amici 20.

Ritorno di fiamma tra Rosa Di Grazia e Deddy? A lanciare l'indiscrezione è l'esperto di gossip Amedeo Venza che, tramite il suo profilo ufficiale Instagram, è tornato a parlare della giovane coppia nata nella scuola di Amici.

Retroscena su Rosa e Deddy di Amici 20

Tra le coppie più amate e seguite della ventesima edizione di Amici c'è sicuramente quella formata da Rosa e Deddy. I due allievi del talent show di Maria De Filippi hanno appassionato tutti i telespettatori con la loro storia d'amore, che purtroppo si è conclusa poco dopo l'eliminazione dal gioco della ballerina.

A distanza di alcuni mesi dalla loro rottura, però, pare che le cose tra Rosa e Deddy stiano cambiando. A cercare di far luce sulla questione ci ha pensato Venza che, tramite delle storie su Instagram, ha dichiarato: "Rosa e Deddy ripartono da zero! Al momento tra i due c'è uno scambio di messaggi e chiamate".

Come riportato da Blastingnews, Amedeo Venza ci ha tenuto a chiarire che i due ex protagonisti della ventesima edizione di Amici preferirebbero andarci con molta calma: "Se son rose fioriranno [...] Ci stupiranno molto presto". Non solo. Commentando la notizia di Aka7even, che ha parlato della convivenza saltata con Deddy, ha affermato: "Magari se tutto andrà bene Deddy andrà a convivere con Rosa".

