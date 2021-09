Amici 21, Raimondo Todaro replica ad Alessandra Celentano: "Sono pronto! Il rischio è che se verrò..."

Gossip TV

La maestra Celentano provoca Todaro sui social e lui le risponde per le rime.

La ventunesima edizione di Amici partirà il prossimo 18 settembre 2021 su Canale 5. Intanto sui social, continua il simpatico botta e risposta tra Raimondo Todaro e la maestra Alessandra Celentano, che solo ieri aveva chiesto pubblicamente a Maria De Filippi di arruolare il ballerino come professore di danza.

Botta e risposta sui social tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

"Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché 'la danza è una' e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?" ha scritto la maestra Celentano sui social provocando Todaro e chiedendo alla De Filippi di assumerlo come professore di ballo della nuova edizione di Amici.

Il post inaspettato della Celentano è stato condiviso sul profilo ufficiale di Amici e, a distanza di poche ore, è arrivata anche la replica di Raimondo. "Cara Alessandra, anzi scusi… Maestra Celentano. Sono Pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumature…" ha scritto sui social l'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle.

Un simpatico botta e risposta che ha tutta l'aria di una strategia per preparare l'ingresso di Todaro nella scuola di Amici. Sarà così? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata della nuova edizione del talent show di Canale 5 che andrà in onda sabato 18 settembre 2021.

