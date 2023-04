Amici 20, Martina Miliddi sbotta per la curiosità dei fan sulla rottura con Raffaele Renda: "Sempre le stesse domande..."

Gossip TV

Sui social, l'ex allieva di Amici 20, Martina Miliddi ha risposto alle domande dei fan, ma è sembrata molto infastidita per l'eccessiva curiosità sulla fine della storia con Raffaele Renda. Vediamo cosa ha detto.

Martina Miliddi è stata parte del cast di allievi di Amici nella ventesima edizione - la stessa di Giulia Stabile, impegnata in un nuovo progetto con Kledi Kadiu - ed è oggi parte del corpo di ballo di Viva Rai 2, in onda ogni mattina per la conduzione di Fiorello. La ballerina è stata legata fino al mese di gennaio al cantante Raffaele Renda, altro allievo del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e sui social ha risposto alle curiosità dei fan, i quali hanno evidentemente mostrato un'insistenza un po' invasiva sulla questione, provocando il fastidio della ballerina.

Amici 20, Martina Miliddi sbotta sui social contro i fan

Tra le varie domande che le sono state rivolte molte riguardavano delle curiosità su Viva Rai 2, che sarà in pausa per le festività pasquali dal 6 al 12 aprile. La ballerina ha risposto a tutte queste curiosità, raccontando di stare bene oggi e condividendo anche screen del suo telefono dove si possono vedere gli orari folli per i quali si deve svegliare, in modo da essere sul set del talk show mattutino puntuale e pronta a mostrare la sua bravura.

Ma, evidentemente, tra le domande che le sono state rivolte molte riguardavano la fine della sua storia con Raffaele Renda: i due sono stati una coppia, dopo la fine della relazione di Martina con Aka7even, altro allievo della scuola, almeno fino a gennaio, quando poi è stata annunciata la fine del loro amore. Sulla sua storia con Raffaele, Miliddi ha sempre raccontato tutto, ma è evidente che l'insistente curiosità dei fan l'ha infastidita e, infatti, all'ennesima domanda del tipo "ma ti sei lasciata con Raffaele?", ha risposto secca:

"Sto cercando delle domande, ma raga sono tutte così...Ho reso pubblica la nostra relazione fin da subito e ho tenuto per me la chiusura del nostro rapporto. Ci tengo a precisare che siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene. Però abbiamo deciso di prendere strade diverse."

