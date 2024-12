Amadeus commenta il successo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Gossip TV

In un'intervista a La Repubblica, Amadeus ha dichiarato: "Stefano De Martino sta lavorando molto bene. Non fa parte del mio essere l'invidia"

Stefano De Martino non solo ha saputo raccogliere l’eredità di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi, ma ha addirittura superato ogni aspettativa. L’ex ballerino e presentatore è riuscito a infrangere il muro dei 6 milioni di telespettatori, toccando un incredibile 28% di share, dimostrando di avere tutte le carte in regola per eccellere anche in questo ruolo.

Il successo di Stefano ha attirato numerosi commenti, sia da parte del pubblico che dei suoi colleghi, e recentemente anche Amadeus ha voluto esprimere la sua opinione con il consueto garbo che lo contraddistingue. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Amadeus ha confessato di aver seguito qualche puntata di Affari Tuoi e si è complimentato per il lavoro svolto dal suo successore. Il conduttore ha anche approfittato dell’occasione per smentire ogni possibile rivalità:

“Mi capita di fare zapping e sì, mi è successo di vedere Stefano in azione. Se sta raggiungendo questi ascolti, significa che sta lavorando molto bene. Personalmente, posso avere tanti difetti, ma l’invidia non è tra questi. Non fa parte del mio modo di essere."

Anche Stefano De Martino, qualche settimana fa, ha parlato del suo rapporto con Amadeus, confermando la stima reciproca che li lega. Il giovane conduttore ha rivelato di averlo contattato prima di accettare la conduzione di Affari Tuoi, ricevendo da lui un incoraggiamento caloroso:

“Siamo assolutamente in ottimi rapporti. Quando mi è stata proposta la conduzione di Affari Tuoi, gli ho scritto subito. Lui è stato davvero gentile e mi ha incoraggiato molto. Non è la prima volta che mi capita di subentrare dopo di lui: era già successo con Stasera Tutto è Possibile. Non mi sono mai sentito in competizione con Amadeus, né prima né ora. C’è sempre stata molta stima tra di noi.”

Amadeus, durante l’intervista, ha toccato anche l’argomento del Festival di Sanremo, manifestando una visione positiva e proiettata al futuro. Quando gli è stato chiesto se sentisse la mancanza del celebre evento musicale che ha guidato per diverse edizioni, ha risposto con una riflessione sincera:

“Se mi manca il Festival di Sanremo? Direi più che altro che ho voglia di ascoltare le canzoni. Anche questo è parte del percorso naturale delle cose, ed è giusto così. Colgo l’occasione per fare il mio più sincero in bocca al lupo a Carlo Conti. Sono certo che sarà un’edizione caratterizzata da grande musica, e non vedo l’ora di seguirla come semplice telespettatore.”