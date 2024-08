Alice Campello beccata in lacrime a Madrid, l’addio a Morata l’ha devastata

Gossip TV

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati ufficialmente e la bella influencer è stata avvistata in lacrime per le strade di Madrid, mentre il calciatore del Milano rivela che la crisi è dovuta anche al suo ennesimo trasferimento.

L’improvviso annuncio della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata, comunicato dai diretti interessati su Instagram, ha lasciato i fan della coppia senza parole. Nulla, infatti, faceva presagire che vi fosse una crisi così forte in atto e, come prevedibile, si sono susseguiti diversi gossip su possibili tradimenti e infedeltà. Mentre Morata spiega il motivo trainante delle incomprensioni, la bionda influencer viene pizzicata in lacrime a Madrid.

Morata - Campello si separano ufficialmente

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito al caloroso addio di coppie che sembravano essere solide a dir poco. Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ad esempio, sta ancora facendo discutere grazie alle dichiarazioni della presentatrice romana nel documentario Unica e agli scontri con l’ex capitano giallorosso in Tribunale. Ma anche Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato tutti senza parole, dato che sembravano pronti ad affrontare guerre insieme e, invece, si sono lasciati al primo scandalo che ha coinvolto la bionda influencer dopo anni e anni di carriera, per non parlare del recente divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo neppure due anni di matrimonio e un intero album discografico dedicato a questo grande amore. Negli ultimi giorni, invece, sta tenendo banco l’addio tra Alvaro Morata e Alice Campello, ovvero la perfetta rappresentazione della famiglia felice e amorevole, che si lascia per sempre.

L’annuncio è arrivato tramite le pagine Instagram del calciatore e della bella influencer, con un comunicato che ha chiarito la situazione negando qualsiasi tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambe le parti. Immediata la reazione del pubblico che si è indignato, dal momento che solo pochi giorni prima la coppia si mostrava super felice con i figli durante la loro vacanza. Come fa notare il settimanale Chi, tuttavia, ai più attenti non era sfuggita l’assenza rumorosa di Alice e dei figli alla presentazione di Morata al Milan ed è stato propio il calciatore a raccontare al programma tv spagnolo D Corazon che la relazione è stata messa alla prova dalla decisione di trasferirsi nuovamente in Italia, dato che Alice voleva rimanere a tutti i costi a Madrid.

Alice Campello in lacrime per Alvaro Morata

Alice Campello è rimasta a vivere a Madrid mentre Alvaro Morata si è trasferito a Milano per dare inizio al campionato di Serie A e sembra che la distanza non stia aiutando particolarmente la bella influencer. Mentre l’ex marito, infatti, assicura che non ci sono i mezzi per poter tornare indietro e sistemare la relazione che si è logorata fin troppo nel corso dell’ultimo anno, ribadendo che non ci sono state mancanze di rispetto e minacciando di procedere per vie legali contro chi se la prenderà pubblicamente con Alice, lei è distrutta.

A riportare la segnalazione è Javier de Hoyos nella trasmissione spagnola D Corazon, raccontando che Alice è stata avvistata da diversi fan per le strade della capitale spagnola e che tutti hanno desistito dall’avvicinarsi vedendola in lacrime, scoppiata in un pianto disperato che non riusciva a calmare. Insomma, sembra che per l’influencer la situazione sia particolarmente difficile, anche se entrambi hanno dichiarato di essere giunti alla decisione di separarsi con grande dolore, ribadendo il grande affetto e la stima che li legherà per sempre.