Alfonso Signorini torna single e conferma: ''Aurora Ramazzotti incinta, è felicissima''

Alfonso Signorini conferma la gravidanza di Aurora Ramazzotti, poi ammette di essere tornato single.

Alfonso Signorini si prepara a debuttare su Canale 5 con la settima edizione del Grande Fratello Vip, riservando nuove sorprese e colpi di scena ai suoi fan più affezionati. Nel frattempo, la sua attività giornalista è sempre più fiorente anche grazie ad alcuni scoop succulenti come quello della gravidanza di Aurora Ramazzotti, che Signorini conferma nuovamente.

Alfonso Signorini conferma la gravidanza di Aurora Ramazzotti

Mediaset ha confermato Alfonso Signorini al time della nuova edizione del Grande Fratello Vip, dopo gli ascolti stellari delle ultime due stagioni record. E da record potrebbe essere anche questo Gf, che si vocifera sia pronto a portarsi sino ai primi di maggio, per poi lasciare posto a L’Isola dei Famosi. Mentre continuano ad arrivare conferme sul cast del programma di Canale 5 come quella di Pamela Prati, che è pronta a tornare a Cinecittà e a riscattarsi sul piccolo schermo dopo lo spinoso - e mai realmente chiarito - affaire Mark Caltagirone, Signorini è al centro dell’attenzione mediatica anche per il suo ruolo di diffusione di pettegolezzi e scoop, come quello che riguarda la gravidanza di Aurora Ramazzotti annunciata sul settimanale Chi. Intervistato dal Corriere della Sera, Signorini ha confermato la dolce attesa della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, facendo un mea culpa per la modalità dell’annuncio, che sembrano aver fatto infuriare Aurora.

“Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”.

Alfonso assicura che non avrebbe mai pubblicato nulla se avesse saputo che Aurora non aveva ancora superato il terzo mese di gravidanza ovvero il periodo più critico, per poi ammettere che grazie alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha venduto molte copie del suo magazine durante l’estate. Dopo aver commentato con orgoglio alcune delle sue copertine più riuscite, Alfonso ha confidato di essere tornato single e di avere un nuovo interesse romantico (senza ovviamente svelare l’identità della nuova fiamma).

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”.