Alfonso Signorini contro Chiara Ferragni e Fedez: "Un minimo di coerenza, please"

Alfonso Signorini, sull'editoriale di Chi, ha commentato la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez e la loro richiesta di privacy sulla vicenda. Il conduttore del Grande Fratello e direttore del magazine, ha risposto ad un lettore che ha parlato dei Ferragni e della notizia della loro separazione come un mossa strategica per coprire lo scandalo che ha coinvolto l'imprenditrice per ciò che concerne il Pandoro Balocco e la non veritiera beneficienza sulla vendita del prodotto.

"Gentile Direttore, leggo sull'ultimo numero di "Chi" a proposito della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez: "La storia dei Ferragnez si è chiusa così com'era nata: sui social". E infatti le notizie sulla crisi di coppia hanno inondato i media e "coperto" tutto ciò che riguardava i guai giudiziari della Ferragni. Voglio mettere una pulce nell'orecchio: e se questa crisi non fosse altro che una brillante strategia di marketing? Il modo per nascondere all'attenzione del pubblico gli errori dell'imprenditrice e la sua posizione difficile? Se io mi occupassi di comunicazione, avrei messo a punto proprio una mossa del genere... Chissà che non abbia ragione... Vedremo cosa succederà prossimamente: magari i due torneranno insieme, la famiglia si riunisce, la favola ricomincia. E intanto tutti avranno dimenticato lo scandalo della finta beneficenza."

Ecco la risposta di Signorini che ha palesemente criticato il comportamento attuale della (ex?) coppia:

"Caro Stefano, non credo che lo scandalo cosiddetto del "pandoro gate" si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore. al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please."

Fedez, sulla questione privacy, ha detto la sua anche a Pomeriggio 5:

"Le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli I dico quello che penso, sempre in maniera civile ed educata."