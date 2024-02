Alex Nuccetelli: "Non c’è solo Iovino, usciranno altri nomi sia per Totti che per Ilary Blasi"

Gossip TV

Torna a parlare l’amico fraterno dell’ex capitano della Roma che "sarebbe esausto dei pettegolezzi" a proposito del matrimonio finito con Ilary Blasi.

Alex Nuccetelli, il pr romano ormai noto per essere il portavoce di Francesco Totti, è tornato a parlare dell'ex capitano giallorosso e della sua separazione con Ilary Blasi. L'amico fraterno di Totti ha dichiarato a Turchesando che l'ex calciatore sarebbe esausto dei continui pettegolezzi sulla fine del suo matrimonio con la conduttrice e che al momento avrebbe scelto la politica del silenzio soprattutto per tutelare i loro figli. Ma non è finita qui perché Nuccitelli ha precisato che ci verranno fuori altri nomi oltre quello di Cristiano Iovino (il personal trainer con cu Ilary avrebbe tradito Totti).

"Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda, né per Francesco né per Ilary. Usciranno altri, ha dichiarato -in questo momento, secondo me, Francesco ha scelto anche una politica del silenzio. Lui è veramente esausto, non vuole sentire più niente, vuole vivere la sua vita. Lui mi ha detto che lei era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé. Ogni anno, ogni settimana, ogni mese che passava insieme ai suoi figli per lui era costruttivo, quindi giustamente teneva duro”.

Ilary Blasi ha già smentito le dichiarazioni di Iovino che ha affermato che con lei ci sarebbe stata una frequentazione intima quando era ancora sposata con Francesco. Tuttavia, la conduttrice, nel corso della sua ultima intervista concessa a Verissimo dall'amica e collega Silvia Toffanin, ha ringraziato il personal trainer.