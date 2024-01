Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Stefano De Martino: l'ironica battuta sui social

Gossip TV

Alessia Marcuzzi commenta sui social per la prima volta, il presunto flirt con l'ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Stefano De Martino

La conduttrice di Boomerissima ha postato un ironico video in cui, in procinto di uscire, viene avvisata che la serata è stata rimandata. La Marcuzzi quindi gioisce e si butta sul letto insieme al suo cagnolino, felice di poter restare a casa. Un utente ha quindi commentato: "ti stai preparando per Stefano De Martino?" Una domanda a cui la Marcuzzi ha deciso di replicare con una battuta “Se mi sto preparando per Stefano? No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”

Come detto è la prima volta che Alessia Marcuzzi commenta la chiacchieratissima (presunta) liaison con De Martino. Un gossip che è riemerso di recente con una replica di Belen Rodriguez che ha riacceso il bollente scoop sul suo ex marito. La showgirl argentina infatti ha confermato che Stefano l'ha tradita con la Marcuzzi. De Martino, a Striscia la Notizia, lo ha ancora una volta negato mentre la Marcuzzi in merito, non si era mai esposta.