Alessia Marcuzzi rivela alcuni dettagli inediti del suo nuovo programma: "Ci saranno ospiti nazionali e internazionali"

La conduttrice Alessia Marcuzzi al timone del nuovo programma di Rai 2, Boomerissima!

Dopo l'addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare sul piccolo schermo con Boomerissima. Intervistata da Il Giornale, l'amata conduttrice ha svelato alcuni dettagli in più sul suo nuovo programma televisivo in cui vorrebbe coinvolgere anche il figlio Tommaso Inzaghi.

Alessia Marcuzzi presenta Boomerissima

Alessia Marcuzzi ha rilasciato un'interessante intervista a Il Giornale in cui ha parlato di Boomerissima, il nuovo programma televisivo presentato a Rai2. Un nuovo format diviso in tre parti come rivelato dalla conduttrice:

E’ un programma che mi sono cucita addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori. Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Rai2. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto.

Il format si svolgerà in tre parti: una è lo studio, un’altra è la strada dove andrò a prendere delle persone, un’altra è un pezzetto di casa mia, cioè non proprio la mia, sarà ricostruita. Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti.

Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici.