Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino: alla conduttrice solo commenti velenosi, all'ex ballerino invece complimenti

In questi ultimi giorni, si leggono commenti feroci contro la Marcuzzi a seguito della conferma di Belen del suo tradimento con De Martino: per lui, invece, solo elogi.

Dopo che è riemerso il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, acceso dall'ex compagna Belen Rodriguez che dopo anni di silenzio e smentite ha confermato di essere stata tradita dall'ex ballerino con la conduttrice di Boomerissima, il popolo degli internauti si è subito riversato nei profili social dei protagonisti, attaccando ferocemente in particolare la Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi bersagliata dall'odio social mentre per De Martino tutto tace

La conduttrice romana, scoppiato nuovamente il coso e il caos, ha postato un video immortalandosi alle Maldive, dove la Marcuzzi sta trascorrendo le feste natalizie insieme alla figlia, Mia.

"Volevi fà l’angelo della capanna a Natale e invece Belen t’ha fatto scoppià l’aureola", Hai mancato di rispetto a un'altra donna, a tuo marito e soprattutto a te stessa! Mi spiace!" e ancora, "Belen conferma….sei una delusione". "Questa cosa di trombamen** in camerini durante il lavoro con un padre nonché marito di una tua amica e collega mentre anche tuo marito e i tuoi figli ti aspettano a casa..... Che brutta cosa, che gran delusione....Non vi fermate davanti a niente e nessuno.....famiglie, mogli, mariti, figli.... L'importante è saziare il desiderio animale costi quel che costi. E senza alcun sentimento, senza creare nulla dopo. Solo una tra tante di uno tra tanti. Non date valore a niente. Soprattutto a voi stesse" . La Marcuzzi è stata criticata anche come madre che non sarebbe da prendere come esempio. Anche Belen, paradossalmente è stata criticata in questi giorni.

Alla Rodriguez infatti non si perdonano i diversi partner, crticando la sua famiglia allargata. Oggi l'argentina è fidanzata con Elio Lorenzoni, con il quale si mormora, avrebbe desiderio di convolare a nozze e diventare per la terza volta mamma, dopo la nascita di Santiago, nato dalla relazione con De Martino e Luna Marì, nata dalla storia d'amore con Antonino Spinalbese.

"Che vergogna, poveri cuccioli sono sempre loro a pagare" si legge sul profilo della showigil . "Stai letteralmente sprofondando nel ridicolo". Ora però sei patetica. In tutto ciò, l'ex marito dell'argentina, Stefano De Martino, reduce dal suo show, "Da Natale a Santo Stefano", è del tutto immune dal popolo degli haters. Per l'ex ballerino solo commenti, elogi e congratulazioni e mai un accenno alla sua vita familiare. I bersagli dell'odio social e soprattutto su certi argomenti sono, per la maggior parte, sempre le donne.