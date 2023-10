Alessia Marcuzzi, dopo Boomerissima un nuovo programma su Rai 2: colpaccio per la presentatrice

Gossip TV

Alessia Marcuzzi al timone di un nuovo format su Rai 2 dopo Boomerissima. Ecco di cosa di tratta.

Alessia Marcuzzi sta vivendo un momento d’oro in nuova Rai. Sembra che i vertici di Viale Mazzini siano contenti della bella presentatrice romana, che con la prima stagione di Boomerissima ha ottenuto ottimi risultati in termini di share, al punto da affidarle un altro programma originale .

Alessia Marcuzzi tra Boomerissima e un nuovo Format

Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset volendo concentrarsi sulle sue aziende e sui prodotti da fornire agli appassionai di beauty e moda. Poi il colpo di scena: la presentatrice romana ha accettato la generosa offera della Rasi, non sapendo resistere alla tentazione di un vantaggioso contratto per uno spumeggiante programma che la rappresenta alla perfezione. I vertici di Viale Mazzini si sono accaparrati la presenza di una delle presentatrici più amate dal pubblico e le hanno dato carta bianca per il nuovo format, permettendo la nascita di Boomerissima, programma accolto con entusiasmo dagli spettatori di Rai 2 che hanno regalato picchi di share notevoli.

Visti i risultati, Rai ha rinnovato il suo programma originale, come ha fatto sapere Alessia tramite il suo canale Instagram, pubblicando foto prese dai camerini, poco prima di entrare sul set per le registrazioni. Ma non è l’unica novità della stagione per Marcuzzi, che potrebbe essere protagonista di un nuovo programma sempre sulla prima serata di Rai 2. A farlo sapere è TvBlog, che svela:

"Il programma sarà un progetto originale, quindi non un format già esistente. Un po’ com’è già il Boomerissima che tornerà su Rai2 il martedì dopo Belve. Dicevamo un format originale tutto girato in esterna, dove accadranno delle situazioni particolari originate dai protagonisti della trasmissione. Situazioni in itinere che verranno raccontate da questo programma, che al momento non ha ancora un titolo".

Ma di che format si tratterà? C'è chi spera in qualcosa che parli d'amore, e chi invece in un nuovo reality show, al momento tutto tace e non si sa neppure il titolo che avrà il nuovo esperimento televisivo della romana, che si prepara a tornare sul piccolo schermo subito dopo la fine della nuova stagione di Belve.