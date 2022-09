Alessia Marcuzzi annuncia la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi

Gossip TV

E' finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: il comunicato rilasciato all'Ansa. La conduttrice era convolata nozze con il produttore nel 2014.

Alessia Marcuzzi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice romana e il produttore televisivo hanno rilasciato una nota congiunta diramata dall'Ansa.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in tutti questi anni”.

La Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si erano sposati nel 2014 tra le colline di Cotswolds in Inghilterra. Dopo anni di amicizia, la conduttrice e l'imprenditore si erano scoperti innamorati tanto da fare il grande passo. "Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare ciò che voglio" raccontava la Marcuzzi. La conduttrice romana ha un figlio nato ad aprile del 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi e una figlia nata nel 2011, dalla relazione con Francesco Facchinetti. Con entrambi gli ex fidanzati ha conservato un bellissimo rapporto anche con le loro attuali compagne.