Alessandro Cecchi Paone: "Sposerò Simone all'estero per adottare sua figlia Melissa"

Ospite a Pomeriggio Cinque, Alessandro Cecchi Paone, reduce dalla breve avventura con il fidanzato Simone all'Isola dei Famosi, ai microfoni del talk show di Barbara D'Urso, ha comunicato l'intenzione di convolare a nozze con il giovane compagno per poter adottare sua figlia Melissa.

Alessandro Cecchi Paone: "Sposerò Simone Antolini"

Una scelta che, ha precisato il giornalista, avverrà solo se la madre sarà d'accordo.

"La madre di Melissa non è la moglie di Simone - ha dichiarato qualche giorno fa Cecchi Paone a Fanpage - quindi c’è un complicato assetto di custodia prevalente che è in capo a Simone perché lo stesso giudice ne ha valutato il valore e la capacità. Sai che in Italia è un fatto abbastanza raro, di solito i figli piccoli vanno alla madre. Ho parlato di adozione perché Melissa fa parte di questa storia d’amore fin dal primo giorno. Ho detto spesso che il nostro amore è come un tavolino a tre gambe. Quando è a Roma, Simone vive con me e quando Melissa è libera da impegni scolastici o non è con la madre, sta qui con noi. Le voglio un bene dell’anima e mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza. Avendo avuto la bravura e la fortuna di costruire una vita molto solida da tutti i punti di vista, e non avendo figli, lei sarebbe la persona più adatta a cui garantire delle certezze economiche"

A Pomeriggio 5, Cecchi Paone, è tornato sull'argomento, specificando che il matrimonio con Simone dovrà avvenire all'estero perché in Italia, l'eventuale adozione in questo caso non sarebbe consentita:

"La piccola mi chiama zio Alessandro. Oggi abbiamo dischiarato a Nuovo Tv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all'estero, perché se ci sposiamo all'estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d'accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme (all'Isola dei Famosi ndr.) è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d'accordo tutti, ma gli altri non ne parla più nessuno."