Alessandro Cecchi Paone: "A letto con una donna? Io e mio marito Simone ci stiamo pensando"

Alessandro Cecchi Paone è intervenuto nel corso della puntata del 15 maggio della trasmissione radiofonica La Zanzara rivelando una confessione hot che condivide con il marito Simone Antolini.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: "Se vinciamo le elezioni, vorremmo fare un threesome"

ha affrontato il tema della sua candidatura con la lista degli “Stati Uniti d’Europa”, guidata da Matteo Renzi, in vista delle imminenti elezioni europee. Durante l'animato confronto con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, noto per essere stato il volto della trasmissione televisiva "La Macchina del Tempo", Cecchi Paone ha rivelato una situazione di tensione con il marito Simone Antolini. Tale tensione è sorta in virtù dell'impegno politico di Antolini nella campagna elettorale del ministro Antonio Tajani con il partito di Forza Italia. Cecchi Paone ha confessato che questa situazione ha causato una frattura nella loro relazione matrimoniale, poiché aveva chiesto a Simone di sostenerlo nella sua campagna elettorale, ma invece quest'ultimo ha deciso di aderire alla campagna di Forza Italia. Questo cambiamento di schieramento politico del partner ha comportato una riduzione della loro intimità ha fatto presente 62enne romano.

Il giornalista poi ha aperto uno spiraglio sul suo intimo rapporto con Simone Antolini, rivelando un desiderio di esplorazione che coinvolge anche la sfera sessuale. In modo aperto e senza timori, ha condiviso il loro interesse condiviso per un'esperienza a tre con una donna.

“Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia. Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo fare un threesome. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne. L’idea nostra è di festeggiare”.

Cecchi Paone e Antolini stanno seriamente considerando l'idea di coinvolgere una terza persona nel loro rapporto, nell'ambito di un'esperienza intima più ampia e condivisa. L'idea di un "threesome", come definito dal divulgatore scientifico, è stata presentata come una sorta di festeggiamento nel caso in cui entrambi raggiungessero i loro obiettivi politici.