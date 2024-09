Alessandro Cattelan al timone di Sanremo Giovani? Le ultime news

Gossip TV

Sarebbe Alessandro Cattelan il nuovo conduttore di Sanremo Giovani nel contesto della nuova edizione del Festival di Sanremo che si terrà a febbraio 2025. Ecco le Anticipazioni.

La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in onda a febbraio 2025 e sarà condotta da Carlo Conti, subentrato ad Amadeus dopo l’addio del collega alla Rai. Il presentatore ha fatto qualche anticipazione su Sanremo Giovani e ora spunta il nome di quello che dovrebbe essere il conduttore dello show che permetterà a giovani talenti di entrare ufficialmente in gara con i Big di questo anno.

Sanremo Giovani, Carlo Conti modifica la competizione delle Nuove Proposte

L’addio di Amadeus alla Rai ha lasciato tutti senza parole. Sembra che tra il presentatore e i vertici di Viale Mazzini l’addio non sia stato dei più pacifici, considerando che il conduttore è volato immediatamente su Nove con un contratto con Warner Bros. Discovery. Al posto di Amadeus è subentrato Carlo Conti al timone della nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda a febbraio al Teatro Ariston. Il presentatore toscano ha voluto apportare qualche cambiamento al regolamento del suo predecessore, e così ha fatto anche per la competizioni di Sanremo Giovani durante la quale si selezioneranno le Nuove Proposte da introdurre in gara, la fianco dei Big più conosciuti. Conti si è presentato al Tg1 per chiarire i cambiamenti della competizione parallela al Festival, dichiarando che non sarà lui a condurla. E allora chi si prenderà l’onere? Ecco le Anticipazioni e il nome che nessuno si aspettava.

Cattelan conduce Sanremo Giovani

Già nel corso dell’estate si vociferava che Alessandro Cattalan sarebbe stato coinvolto nel Festival di Sanremo, dopo che è caduta l’ipotesi di vederlo come direttore artistico e conduttore ufficiale, nella versione di Sanremo Giovani in qualità di presentatore. L’ipotesi di Dagospia è stata confermata, in queste ore, da Giuseppe Candela che riporta l’anticipazione per la quale Cattelan sarà al timone della competizione delle Nuove Proposte. Da parte del presentatore ancora nessuna conferma ufficiale ma, se così fosse, vedremo Cattelan decisamente immerso nel clima della kermesse musicale d’Italia dato che già è sicuramente al timone del Dopo Festival e sarà anche protagonista come ospite di una delle prime serate al Teatro Ariston. La notizia ha fatto molto piace al pubblico che nutre per questo presentatore simpatico e frizzante una vera venerazione, al punto che in molti speravano di vederlo direttamente al posto di Conti!