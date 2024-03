Alessandro Borghi, star di Supersex: "Vedo un porno al giorno, ma è la mercificazione dei sentimenti che mi fa schifo"

Gossip TV

In una delle tante interviste rilasciate in questi giorni per la promozione della serie Supersex, Alessandro Borghi ha racconta alcune cose interessanti su di sé in relazione al mondo della pornografia.

Nel caso non vi siate già precipitati su Netflix per vedere la serie Supersex, disponibile sul servizio streaming dal 6 marzo, è bene che sappiate che si tratta di un racconto ispirato alla vita di Rocco Siffredi. In 7 epidosi la serie ripercorre la storia di Rocco Antonio Tano, nato a Ortona nel 1964, fin dall'infanzia. Da semplice ragazzo quale era, possiamo scoprire il suo interesse verso il mondo della pornografia che gli ha dato una carriera solidissima facendolo diventare una pornostar più famose del mondo. Nella versione giovane della serie è interpretato da Saul Nanni, mentre da adulto è Alessandro Borghi ad interpretarlo. La serie è stata recentemente presentata in anteprima mondiale al Festival di Berlino.

Alessandro Borghi: "La mercificazione dei sentimenti mi fa schifo"

In una videointervista con FanPage, l'attore ha spiegato che la battuta che si sente rivolgere più spesso sulla serie Supersex è: "È tuo er coso?". Non teme l'attore nel dire che quello che si vede sullo schermo sia effettivamente il suo corpo in versione integrale. Alessandro Borghi è sempre l'attore impegnato che ben conosciamo e se ha accettato questo ruolo è perché "dietro quella idealizzazione di uomo, di mascolinità tossica che arrivava dal porno, c'è un essere umano che ha una storia", dice nell'intervista.

L'intento della serie ovviamente non era quello di fare un film porno, quindi per lui non è proprio presa in considerazione l'ipotesi di un paragone tra lui e Rocco Siffredi. Andando più nel dettaglio, Borghi si spinge a dire le seguenti parole:

"Vedo almeno un film porno al giorno, ma la vera pornografia è la mercificazione dei sentimenti, quella sì che mi fa schifo, non il porno, del quale abbiamo bisogno come il pane"