Alessandro Basciano, racconta dell'inferno vissuto 48 ore in carcere: "Mi sono sentito completamente impotente e umiliato"

Gossip TV

"Accanto a me c’era un colpevole di femminicidio e davanti due pedofili", le parole di Alessandro Basciano programma Iceberg su TeleLombardia.

Alessandro Basciano, ex volto di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato il dramma vissuto durante le 48 ore trascorse nel carcere di San Vittore.

Alessandro Basciano: "Non rido, non piango, non provo nulla"

L'arresto è avvenuto in seguito a una denuncia per stalking e minacce presentata dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, conosciuta nella quinda edizione nel reality show condotto da Alfonso Signorini,

Basciano ha descritto questa esperienza come un vero e proprio “incubo”, condividendo dettagli sconvolgenti sulla sua detenzione. In un’intervista al programma Iceberg su TeleLombardia, Alessandro ha ripercorso i momenti che hanno portato all’arresto:

"Stavo tornando dalla palestra, tranquillo come al solito, quando una macchina dei carabinieri è arrivata sotto casa mia.”

Inizialmente convinto che si trattasse di una semplice notifica, l’ex gieffino è rimasto incredulo di fronte alla comunicazione del mandato di arresto:

"Non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo. Ero incredulo."

Basciano ha raccontato che il tempo trascorso in cella è stato devastante. Ha condiviso la cella con persone accusate di reati estremamente gravi, un’esperienza che lo ha profondamente segnato:

"Accanto a me c’era un colpevole di femminicidio e davanti due pedofili. Mi sono sentito completamente impotente e umiliato."

Il trauma vissuto è stato tale da lasciarlo emotivamente svuotato:

"Non rido, non piango, non provo nulla. È come se il mondo intorno a me avesse perso significato."

L'arresto è avvenuto in seguito alla denuncia di Sophie Codegoni, ex compagna e madre della figlia di Alessandro. Sophie lo ha accusato di comportamenti persecutori e minacce. Secondo alcune indiscrezioni, la Procura starebbe valutando ulteriori misure cautelari per prevenire il rischio di nuovi episodi.



Questo episodio ha avuto ripercussioni gravissime anche sulla vita personale e professionale di Basciano, che si è dichiarato completamente sopraffatto:

"Mi sento come se mi avessero tolto tutto. Sono rimasto senza lavoro e profondamente segnato."

L’ex deejay sta ora affrontando le conseguenze legali e personali di un’esperienza che ha definito “traumatica”.