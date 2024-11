Alessandro Basciano è stato scarcerato dal carcere di San Vittore, l'avvocato: "Fornito prove che lo scagionano dalle accuse"

Gossip TV

"Abbiamo sconfessato una per una tutte le accuse di Sophie Codegoni" parla l'avvocato di Alessandro Basciano, Leonardo D’Erasmo.

Alessandro Basciano, noto dj e influencer, è stato scarcerato dal carcere di San Vittore, dove era stato condotto il 21 novembre con l’accusa di stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano è stato scarcerato

La conferma della sua liberazione è arrivata tramite l’avvocato Leonardo D’Erasmo. Il legale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage nelle quali ha parlato della posizione del suo assistito.

“Abbiamo depositato prove che lo scagionano dalle accuse mosse dalla Codegoni.”

L’arresto, avvenuto a Milano, aveva attirato molta attenzione mediatica, ma le nuove evidenze fornite dalla difesa hanno portato il giudice a revocare ogni misura cautelare nei confronti di Basciano L’avvocato D’Erasmo ha spiegato:

“Abbiamo sconfessato una per una tutte le accuse di Sophie. Il giudice era già a conoscenza del ritiro della querela da parte della ragazza e, dopo aver analizzato gli elementi che abbiamo presentato, ha avuto contezza della realtà e ha revocato la misura.”

Questo significa che Basciano non sarà sottoposto a nessuna restrizione, né ai domiciliari, né all’uso di un braccialetto elettronico, né tantomeno a un divieto di avvicinamento. Le accuse avanzate dalla Procura si basano su una serie di comportamenti che Sophie avrebbe descritto come persecutori e minacciosi. La giovane 23enne ex concorrente del Gf Vip della sesta edizione dove ha conosciuto Basciano,aveva presentato una denuncia per tutelare sé stessa e la figlia Celine Blu. Tuttavia, il legale di Basciano ha definito il caso un “processo mediatico” che avrebbe anticipato un giudizio di colpevolezza ancora prima che venisse stabilita la verità in sede giudiziaria:

“Il mio assistito è stato trattato come un capro espiatorio. Le prove che abbiamo fornito sono dettagliate e dimostrano che Alessandro è estraneo alle accuse. Siamo certi che faranno luce sulla vicenda. Non è stato un rapporto sano, questo è innegabile. Ma da qui a farlo passare come un omicida o come il Turetta della situazione, ce ne vuole.”

Sophie Codegoni: "Non ho potuto fare diversamente"

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni dopo l'arresto del suo ex fidanzato:

"Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo."

"Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo. In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano"