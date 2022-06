Alba Parietti derubata: ''Ho provato rabbia, furti ripetuti nel tempo''

Gossip TV

Facendo un inventario, Alba Parietti ha scoperto che qualcuno ha sottratto oggetti di valore dalla sua casa milanese.

Alba Parietti sta vivendo un periodo magico con il compagno Fabio Adami, tornando ad essere spensierata e piena di nuovi progetti. Peccato che l’idillio sia stato bruscamente interrotto dalla scoperta della showgirl di essere stata derubata. Ecco cosa è successo.

Alba Parietti sconvolta: rapinata in casa!

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Alba Parietti e non per la vita amorosa della sensuale showgirl, che è felice al fianco del compagno Fabio Adami, bensì per il racconto che lei stessa ha fatto su Instagram. Alba ha ammesso di aver scoperto di essere stata derubata e si è sfogata con un lungo post:

“Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti: vestiti importantissimi, tipo Versace, (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno) e altri importantissimi , scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili. A casa mia, non c’è null’altro da rubare che abbia un valore sul mercato: i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia. Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia, nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi , mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti. Perdono per essere perdonata, per tutto ciò che la vita mi ha dato. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state , significa, rinunciare anche per pochi minuti, allo Stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc. la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro. In questo momento qualsiasi cosa disturbi anche solo per cinque minuti, la mia felicità, una denuncia sicuramente la disturberebbe , non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato… Avviso i ladri che non c’è più nulla da rubare, che comunque ci sono 10 telecamere”.

Alba ha immediatamente fatto installare delle telecamere dopo essersi accorta che qualcuno è tornato più volte nella sua casa milanese per sottrarre beni di valore e lusso. Parietti è a dir poco furiosa ma ha deciso di non denunciare, non potendo sopportare di alimentare la rabbia che già prova. Alba non è l’ultima Vip ad essere stata derubata: anche Guendalina Tavassi ha denunciato un furto, avvenuto alla stazione di Milano.