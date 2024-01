Adriano Celentano torna in tv? Quando? E soprattutto, dove?

Gossip TV

Da tempo si parla di un ritorno televisivo di Adriano Celentano in tv. Il celebre cantante potrebbe tornare per festeggiare i 70 anni della Rai. Le possibilità.

Adriano Celentano è un'icona intramontabile del nostro spettacolo. Le sue canzoni sono ancora ascoltate ovunque nel mondo, tutti ricordano i suoi exploit giovanili, le sue controverse provocazioni, i film campioni di incasso e le sue conduzioni televisive condite da lunghissimi silenzi. Oggi il Molleggiato ha 85 anni e da tempo si aspetta un suo ritorno in tv, anche perché, a differenza di Mina, non è mai sparito del tutto dal piccolo schermo. Solo che la sua ultima impresa, il famoso Adrian, in cui appariva sotto forma di cartone animato, andato in onda nel 2019 su Canale 5, è stata un flop. In RAI, però, manca addirittura dal 2007, anno di La situazione di mia sorella non è buona, puntata unica che ebbe un ottimo riscontro di pubblico. E adesso la Rai sogna di riportarlo sulla rete nazionale.

Adriano Celentano torna in Rai?

Intervistato da Domenica In agli inizi di dicembre per fare gli auguri a Vincenzo Mollica, Adriano Celentano ha detto di avere già preparato un nuovo show e che era in trattativa per portarlo in tv, sia con la Rai che con La7. Al Corriere della Sera Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha dichiarato che sono in corso trattative col Molleggiato per riportarlo in tv con uno show tutto suo in occasione dei 70 anni della rete nazionale. Non ha però fornito ulteriori dettagli, per cui ai fan di Adriano non resta che sperare di poterlo rivedere a breve.