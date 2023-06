Adriana Volpe, le terribili minacce dell’ex marito Roberto Parli: "Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine"

Gossip TV

La testimonianza di un'amica di Adriana Volpe ascoltata dai giudici nei giorni scorsi, fa emergere una drammatica situazione tra la conduttrice e l'ex marito, Roberto Parli, che è stato accusato di maltrattamenti in famiglia.

Adriana Volpe, le minacce e le offese dell'ex marito Roberto Parli, la testimonianza di un'amica ascoltata dai giudici

Durante l’ultima udienza del processo, c'è stata una testimonianza che ha svelato alcune minacce e offese pronunciate da Parli anche di fronte alla figlia della coppia. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la testimonianza è stata raccolta lunedì 5 giugno 2023 alla quinta sezione penale del Tribunale di Roma, dove si sono presentati amici e conoscenti della conduttrice. Per l'ex coppia, sembra che le cose sia degenerate durante la partecipazione della Volpe nella quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020.

L'imprenditore svizzero avrebbe più volte inveito contro Adriana anche davanti alla figlia: "Guarda quella zoc***a di tua madre cosa fa" e ancora “Sei una putt**a quando esci ti rovino". Alla testimone, Parli avrebbe detto "ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere".

Nel periodo specifico, sembra che l'ex marito abbia più volte abusato di alcol

"Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio"

Per Roberto Parli ci sarebbe attualmente anche un divieto di avvicinamento.“Iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i nostri documenti. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico" , ha dichiarato Adriana Volpe.