Adriana Volpe fuori da BellaMa' per volere di Pierluigi Diaco, risentito dalla sua ospitata con Magalli a Verissimo

Dopo l'intervista di Adriana Volpe a Verissimo, durante la quale ha incontrato Giancarlo Magalli, la sua partecipazione fissa a BellaMà su Rai2 sembra essersi interrotta in modo definitivo.

La Volpe, infatti, conduceva una rubrica settimanale all'interno del programma di Pierluigi Diaco, che però avrebbe reagito con estrema durezza alla sua apparizione su Canale 5. Sebbene Diaco fosse stato informato della presenza della conduttrice a Verissimo e fosse d'accordo, avrebbe considerato una grave scorrettezza il fatto che l'incontro tra Volpe e Magalli sia avvenuto proprio in quella sede e non nella sua trasmissione.

Secondo le ricostruzioni di Fanpage, il conduttore, appresa la notizia tramite i profili social del programma di Silvia Toffanin, avrebbe chiesto agli autori di comunicare immediatamente ad Adriana Volpe la cessazione della loro collaborazione, rifiutandosi inoltre di darle altre spiegazioni o chiarimenti, arrivando perfino a bloccarla su tutte le app di messaggistica.

A seguito della brusca decisione, Adriana Volpe avrebbe richiesto un incontro con alcuni vertici della Rai, tra cui Giampaolo Rossi, amministratore delegato, Roberto Sergio, direttore generale, e Angelo Mellone, direttore del daytime. Tuttavia, Fanpageriporta che nessuna delle sue richieste di chiarimento è stata accolta, lasciando in sospeso il suo futuro in Rai e alimentando i dubbi sulle relazioni interne tra i protagonisti del programma BellaMà.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli a Verissimo

Nella puntata del 27 ottobre di Verissimo, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono ritrovati insieme nello studio di Silvia Toffanin, chiudendo pubblicamente una vicenda legale durata sette anni. In questo incontro, Magalli ha espresso per la prima volta un segno di riconciliazione, offrendo delle scuse alla sua ex collega. Il conduttore è stato condannato per diffamazione aggravata e dovrà risarcire la Volpe con una somma di 5.000 euro. Sembra che, dopo anni di tensioni, i due abbiano finalmente raggiunto una tregua.

La Volpe ha ricordato le tappe principali della disputa, spiegando come le affermazioni del collega l'avessero profondamente ferita e portata a intraprendere azioni legali: “Le donne non si sentirebbero più offese se sapessero come fa a lavorare da vent'anni” era stata una delle frasi che più l’avevano scossa. lLa Volpe ha dichiarato:

“Quelle parole mi colpivano come donna, madre e professionista. Non ho avviato questa battaglia legale per un capriccio, ma per ristabilire la verità. È stato un attacco che ha sconvolto la mia vita, costringendomi a cambiare ruolo mentre Magalli ha continuato senza interruzioni. L’azienda non prese posizione all'epoca, ma oggi, grazie alle sentenze, si è ristabilita la giustizia.”

Sebbene in tutti questi anni lui non le abbia mai chiesto scusa direttamente, un gesto di riconciliazione tra loro c'è stato dopo l'ultima sentenza, segnando un momento significativo:

“Non mi ha mai chiesto scusa. Ma al termine dell’ultima sentenza, eravamo vicini, e gli ho chiesto se potevamo abbracciarci. Mi sentivo libera da rancore e rabbia, sapevo che finalmente era tutto finito. Ci siamo abbracciati con calore. Tutto questo ha senso se chi sbaglia capisce il danno fatto. Spero che questa esperienza possa aiutare chi affronta situazioni simili, perché quando si mette in giro una voce infondata, questa può diventare una ‘verità’ che sconvolge la vita.”

Il clima tra i due appare più disteso e, alla fine, Magalli ha persino proposto l'idea di un progetto lavorativo insieme, per segnare questa riconciliazione: “Abbiamo sofferto entrambi per sette anni" . Sembra che la conduttrice abbia scelto l'incontro con Magalli negli studi di Verissimo a Mediaset per sfruttare un "campo neutrale" e perché negli anni della disputa legale la Rai sembra non l'abbia abbastanza tutelata.