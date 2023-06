Adriana Volpe dopo il divorzio da Roberto Parli: ''In amore sono chiusa a riccio"

Gossip TV

La conduttrice, ed ex opinionista del Gf Vip, si è raccontata al magazine Gente.

La conduttrice ed ex opinionista del Gf Vip, Adriana Volpe, è tornata a parlare della sua vita sentimentale che di recente è rimbalzata alle cronache in seguito al divorzio con Roberto Parli dopo più di 10 anni di matrimonio e un processo in corso con l'accusa di maltrattamenti.

Adriana Volpe: "Sono serena nella mia singletudine"

Al settimanale Gente, la Volpe ha confidato:

“In amore sono chiusa a riccio. Non cerco un compagno a tutti i costi, anche perché sono serena nella mia singletudine e sono profondamente appagata dall’amore di mia figlia. Ma se dovessi esprimere un desiderio accanto a me vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca”

Ovviamente la showgirl trentina è sempre molto corteggiata:

"Diciamo che mi piace ricevere complimenti, ma sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance”

Adriana, originaria di Trento, ha compiuto 50 anni lo scorso mese e la sua forma fisica è ancora perfetta, un fisico statuario che mette in evidenza tutta la sua immutata bellezza:

“Mi piace dire che ho 25 anni per gamba, che è un altro modo di dire che sono una neo cinquantenne. Se mi guardo allo specchio mi piaccio, mi voglio bene, ma non è sempre stato così. Da piccola ero lunga lunga e magrissima, avevo i capelli scuri e mi sembrava di somigliare a Olivia di Braccio di Ferro. Crescendo, complice lo sport praticato, nuoto agonistico, danza, a ginnastica artistica, il corpo si è strutturato, non sono più così sottile, sono più donna e ho anche imparato a valorizzarmi con abiti dai modelli più adatti al mio corpo. Lo stesso vale quando vado al mare. Trovo gli interi più chic, ma amo indossare anche i due pezzi, che mi permettono di avere un’abbronzatura più omogenea, così da poter scegliere qualsiasi tipo di scollatura”.