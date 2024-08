Achille Costacurta al centro delle bufera: nuovi denti tempestati di diamanti, l'eccesso fa storcere il naso

Gossip TV

Achille Costacurta ne ha combinata un'altra. Il figlio di Martina Colombari riappare sui social e mostra i suoi denti tempestati di diamanti.

Nuova bufera su Achille Costacurta. Il diciannovenne figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta è tornato su Tik Tok dopo una breve pausa per calmare le acque, e il suo ingresso è stato a dir poco brillante. Ecco cosa è successo e perché tutti ne parlano.

Achille Costacurta torna su Tik Tok

Dopo aver partecipato in coppia con la madre Martina Colombari a Pechino Express, Achille Costacurta ha conosciuto un discreto successo e ha iniziato ad essere decisamente molto seguito sui suoi canali sociali, in particolare Instagram e Tik Tok. Nelle ultime settimane, tuttavia, Achille ha fatto una serie di gaffe che hanno indignato non poco il popolo del web, finendo all’interno di una tempesta mediatica che ha provato ad arginare disattivando momentaneamente i suoi account.

Tutto è iniziato dal commento poco galante nei confronti della madre, pubblicato sotto una foto di Martina in costume da bagno, nel quale invitava la mamma a non mostrare il proprio corpo pubblicamente. Un commento che, neppure a dirlo, ha incendiato l’opinione pubblica che si è riversata contro il giovane Costacurta. Non contento, pochi giorni dopo, Achille pubblica su Tik Tok un video dove mostra mazzette di soldi e polvere non identificata. Dopo questo ultimo aggiornamento, Achille ha disattivato tutto per poi tornare pochi giorni fa con un nuovo video e una nuova polemica a seguirlo. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Achille Costacurta mostra i suoi denti di diamanti

Mentre il popolo del web si indigna e chiede a Martina Colombari e Billy Costacurta di prendere seri provvedimenti contro il figlio, dichiarando che rappresenta un pessimo esempio per i più giovani, Achille Costacurta è tornato ad aggiornare la sua pagina Tik Tok. Il giovane ha pubblicato alcuni video in cui mostra i suoi nuovi denti tempestati di diamanti, un accessorio che è in grande voga tra i rapper e le star di tutto il mondo, e che grida lusso e soldi da tutte le parti.

“Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi“. Questa la frase che descrive l’operazione alla quale si è sottoposto il giovane Costacurta, fiero della sua nuova dentatura preziosa e piena di diamanti. Tantissimi i commenti negativi piovuti sotto al video e di nuovo tanti utenti che chiedono che venga allontanato dai social perché alcuni potrebbero voler seguire i suoi esempi poco ortodossi.