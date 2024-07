Achille Costacurta, cancellato Instagram dopo le foto scioccanti tra polveri, soldi e insulti alla madre Martina Colombari

Gossip TV

Dal profilo Instagram di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, sono state postate immagini shock tra cui bustine di una sostanza non identificata nascoste tra a bordo di un aereo. La famiglia si è trincerata al momento nel riserbo più assoluto.

Foto shock di Achille Costacurta che insulta anche la madre, Martina Colombari: foto e commenti rimossi

La famiglia si è trincerata al momento nel riserbo più assoluto. Polveri rosa sospette, mazzette di denaro e un passaporto a nome di Achille Costacurta sono comparsi nelle storie Instagram del figlio 19enne dell'ex Miss Italia e del noto calciatore, già noto per aver partecipato a Pechino Express con sua madre e per essere stato denunciato lo scorso anno a Milano, dopo l'accusa di aver colpito un poliziotto con un pugno. Ora, il giovane si trova coinvolto in un altro caso controverso, i cui dettagli sono ancora poco chiari. Il profilo Instagram di Achille Costacurta è stato ora cancellato e non si esclude l'ipotesi che possa essere stato hackerato.

Una foto ritrae una bustina di plastica trasparente contenente una sostanza sconosciuta, accompagnata dal messaggio: "Quando sei con Martina Colombari, puoi trasportarne quanta ne vuoi". Un'altra immagine, invece, mostra varie mazzette di denaro legate con degli elastici, con un ulteriore tag al profilo della madre e il messaggio: "Vai, come si traffica". Sono apparsi inoltre commenti (poi rimossi) sul profilo Instagram della madre in cui il 19enne ha scritto: "Ma copriti. Hai 50 anni, ca***. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.

In passato il ragazzo ha avuto qualche guaio con la giustizia aggredendo un agente di polizia. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Martina Colombari aveva parlato del rapporto complesso con il figlio:

“Con il periodo dell'adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori. Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio. Se abbiamo un bel rapporto? Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo”.