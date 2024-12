5 coppie vip che sono convolate a nozze nel 2024!

Gossip TV

In questo 2024 diverse coppie vip sono convolate a nozze: ecco una lista di 5 delle più famose!

Il 2024 è stato un anno ricco di matrimoni e sogni d'arancio coronati: abbiamo perciò pensato a una lista dei 5 vip che sono convolati a nozze in questi dodici mesi. Da Cecilia Rodriguez a Diletta Leotta, ecco alcune delle spose che hanno emozionato il pubblico nel 2024.

5 coppie di vip che sono convolati a nozze nel 2024

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati il 30 giugno 2024: dopo 7 anni di fidanzamento, la coppia - che si è formata all'interno della Casa del GFVip - ha pronunciato il fatidico sì. Nell'incantevole location di Villa Medicea La Ferdinanda in Toscana, Cecilia e Ignazio si sono giurati amore eterno: Belen Rodriguez è stata testimone della sposa e all'evento hanno partecipato oltre 200 invitati famosi, tra cui Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe e Tananai, presente anche per un'esibizione. Per celebrare il loro sogno d’amore, Cecilia e Ignazio hanno deciso di organizzare festeggiamenti in grande stile, che sono durati ben tre giorni. Il matrimonio civile ha avuto luogo il 29 giugno, alla presenza delle sole famiglie. Poi il 30 giugno c'è stata la cerimonia principale, in una meravigliosa location, nella quale erano radunati amici e parenti della coppia.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Anche Simona Ventura e Giovanni Terzi sono diventati ufficialmente marito e moglie nel 2024: i due si sono giurati amore eterno il 6 luglio 2024, dopo che il giornalista aveva chiesto ufficialmente la mano alla conduttrice durante una puntata di Ballando con le Stelle. Entrambi, infatti, avevano deciso di partecipare al dancing show e alla presenza dei genitori di Simona Ventura, Terzi le aveva chiesto di diventare sua moglie. L'evento ha avuto luoto a Rimini, al Grand Hotel, officiato dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Milly Carlucci è stata testimone della sposa e ha affermato commossa, in quell'occasione: "E' stato un momento di grande intensità, uno di quelli che ti restano impressi per sempre". L'evento ha visto la partecipazione di molte celebrità e figure note, tra cui la cantante Giusy Ferreri, lo chef Carlo Cracco, i giornalisti Pierluigi Nuzzi e Gianluigi Diaco, l'imprenditore Santo Versace e la politica Mariastella Gelmini. L'organizzazione dell'evento è stata curata nei minimi dettagli da Enzo Miccio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Altra coppia di vip a convolare a nozze nel 2024 è stata quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: i due ex gieffini si sono sposti il 12 luglio 2024, in una sontuosa cerimonia a Forte dei Marmi. Anche loro si sono conosciuti e innamorati durante un'edizione del GFVip. Diversi ex gieffini hanno preso parte alla cerimonia: Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia (testimone della sposa) ed Edoardo Donnamaria. La scelta della location è dipesa dall'omaggio che i due sposi hanno voluto tributare a Eleonora Giorgio e Massimo Ciavarro, che si sono conosciuti e innamorati sul set di Sapore di mare, le cui riprese erano proprio a Forte dei Marmi. I due sposi hanno commosso tutti gli invitati con lo scambio delle loro promesse: "Da quando sei entrata nella mia vita, tutto è stato illuminato dalla tua luce. Con la tua solarità sei riuscita a vincere il mio pessimismo" ha detto teneramente Paolo Ciavarro alla sua Clizia. Quest'ultima gli ha fatto eco con un semplice ma sentito: "Sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ti amerò per sempre".

Diletta Leotta e Loris Karius

Uno degli eventi di quest'anno è stato sicuramente il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia si è conosciuta nel 2022 e nel giro di un anno ha accolto la piccola Aria nella propria famiglia, per poi decidere di giurarsi amore eterno con una cerimonia a cui sono seguiti festeggiamenti, nell'isola di Vulcano, durati 3 giorni. Diversi vip e influencer alle nozze, tra cui Chiara Ferragni, Elodie, Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker. Il 23 giugno 2024, Diletta Leotta e Loris Karius hanno pronunciato il fatidico sì. Per celebrare questo evento speciale, la coppia ha organizzato una festa straordinaria presso l'esclusivo Therasia Resort, interamente riservato per l'occasione, garantendo così la massima privacy ai loro 160 ospiti.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Nozze anche per due ex amatissimi volti di Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono convolati a nozze il 14 settembre 2024 dopo la romantica proposta di matrimonio alle Maldive avvenuta a gennaio 2023. L'ex tronista e il corteggiatore del dating show di Canale 5 sono tra i personaggi del dating show di Maria De Filippi più amati e seguiti e le loro nozze sono state celebrate nella splendida cornice della città di Sorrento, alla presenza di tutti i più cari amici e famgliari. Sui social i neo sposi hanno condiviso gli scatti e i video più belli del loro grande giorno: "Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità" ha scritto Teresa Langella al suo Andrea, pubblicando alcuni scatti delle nozze su Instagram.